Heidelberg. (rodi/bz/miwi) "Wir treffen auf die erfahrenste Mannschaft in dieser Liga", hat SV Waldhof Mannheim-Trainer Bernhard Trares Respekt aber keine Angst vor dem kommenden Gegner. Angst wäre auch unbegründet, denn sein Team reist als Tabellenführer mit der Empfehlung von sechs Siegen in Folge zum TSV Steinbach Haiger, der als Dritter im Klassement nur vier Punkte weniger auf dem Konto hat.

Von einem richtungsweisenden Spiel will der Coach in dieser frühen Phase der Saison noch nicht sprechen, ist aber davon überzeugt, dass die mit ihrem Torjäger Fatih Candan und weiteren vielen Routiniers gespickte Mannschaft des TSV vorne mitspielen und somit auch ein Anwärter für die Meisterschaft sein wird.

Auf Michael Schultz, den im letzten Heimspiel ein eingeklemmter Nerv zur Auswechslung zwang, kann Trares wieder zurückgreifen. Nicht einsatzfähig ist Jesse Weißenfels, der sich im Mittwochstraining einen Zeh angebrochen hat und mindestens zehn Tage pausieren muss.

Trares muss im Spitzenspiel auch auf seine beiden "Nationalspieler" verzichten. Valmir Sulejmani spielt mit dem Kosovo gegen Aserbaidschan und der Luxemburger Maurice Deville steht gegen Moldawien im Kader, womit gleich drei Offensivkräfte ersetzt werden müssen.

Am Samstag nimmt der FC-Astoria Walldorf eine Rolle ein, die ihm momentan sehr gelegen kommt. "Wir können uns dort auf unsere Stärken konzentrieren und die liegen im Konterspiel", erklärt der Sportliche Leiter Roland Dickgießer vor dem Auswärtsspiel beim SSV Ulm (Anpfiff, 14 Uhr). Die "Spatzen" sind als Vierter dick im Aufstiegsrennen dabei, für noch mehr Aufmerksamkeit hat ihr Coup in der ersten DFB-Pokalrunde gesorgt. Dort hat die Bachthaler-Elf vor drei Wochen den Titelverteidiger Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb gekegelt. In Walldorf ist man von einem derartigen Höhenflug weit entfernt. Nur ein Punkt sowie ein Tor aus den vergangenen vier Partien veranschaulichen die schwache Form, in der sich die Mannschaft befindet. "Zuletzt sind die entscheidenden Spielsituationen immer zu unserem Nachteil ausgegangen", hadert Dickgießer und hat einen großen Wunsch, "wir müssen mal wieder in Führung gehen." Dann würde das in den vergangenen Jahren druckvolle Konterspiel besser zum Tragen kommen. Da Simon Kranitz gegen Mainz II bereits eingewechselt wurde und Innenverteidiger Max Müller wieder im Mannschaftstraining dabei ist, hat FCA-Trainer Matthias Born weitere Alternativen für den ersehnten Befreiungsschlag.

Länderspielpausen bedeuten für Marco Wildersinn immer, dass es an der Zeit ist, zu improvisieren. Das fängt beim Training an, denn ein Großteil der U23 der TSG Hoffenheim wird dann zu den Profis beordert, weil die personell ausgedünnt sind. Coach Wildersinn bedient sich seinerseits bei der U 19, um genügend Akteure im Übungsbetrieb zu haben. "Ich konnte mir einen Überblick von den Jungs verschaffen, die nächstes Jahr in den Herrenbereich wechseln", sagt der Hoffenheimer U 23-Coach.

Improvisieren muss Wildersinn auch am Samstag (14 Uhr), wenn nach zwei Ligasiegen hintereinander gegen die SV Elversberg möglichst ein dritter folgen soll. Meris Skenderovic, Justin Hoogma, Stefan Posch und Alfons Amade stehen wegen Länderspieleinsätzen dem Team nicht zur Verfügung, das zuletzt beim Tabellenführer Homburg 2:1 gewann. "Wir haben einen breiten Kader, der das kompensieren kann", ist der Trainer trotzdem gelassen.