Nicht zu stoppen: Valmir Sulejmani (l.) und der SV Waldhof zu Gast in Worms. Foto: vaf

Worms. (rodi) Mit einem Eisbeutel kühlte Giuseppe Burgio nach dem Abpfiff seine Beule unter dem linken Auge. Der ehemalige Waldhofstürmer, jetzt in Diensten von Wormatia Worms, gab aber gleich Entwarnung. "Nicht so schlimm", ließ er wissen. Viel schmerzhafter war da für ihn die 2:3 (2:1)- Heimniederlage seiner Wormatia gegen Waldhof, welche die Rheinhessen durch ein Eigentor von Malte Moos in der 88. Minute selbst besiegelten.

Des einen Leid, des anderen Freud. Zu den Gewinnern des Derbys gehörte auf Waldhof-Seite Raffael Korte, der nach seiner Einwechslung und dem selbst erzielten 2:2-Ausgleich (83.) die Wende einleitete. Für den 28-Jährigen war es der erste Saisoneinsatz und das Ende einer langen Zeit des Wartens. Vor über 13 Monaten zog er sich zum zweiten Mal im gleichen Knie einen Kreuzbandriss zu. In der Sommervorbereitung griff er wieder voll an, doch durch die starke Belastung kam es immer wieder zu Rückschlägen durch muskuläre Verletzungen. "Hast du deinen Vertrag bei uns verlängert?", fragten sie ihn deshalb schon im Rehazentrum.

Der Zwillingsbruder des momentan verletzten Gianluca ließ sich zu keiner Zeit unterkriegen, doch am Samstag war er sich selbst noch unsicher, ob ein Einsatz sinnvoll wäre. "Wir haben ihm die Entscheidung abgenommen", meinte sein Coach Bernhard Trares: "Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn jetzt brauchen." Und Kortes Zweifel waren nach dem Spiel wie weggeblasen: "Ich fühle mich jetzt sehr gut und freue mich natürlich, dass ich heute meine Chance auf einen Einsatz bekommen habe. Dies muss ja das Ziel eines jeden Fußballspielers sein."

"Als Waldhof-Fan bist du heute durch eine Achterbahn der Gefühle gegangen", konnte sich Wormatia-Coach Steven Jones gut in die Anhänger hineinversetzen, wenn man das Spiel über die vollen 90 Minuten betrachtet. "Der Spielverlauf war schon kurios", meinte auch Korte. Waldhofs frühe Führung durch Marco Meyerhöfer (4.), die der Rechtsverteidiger auch noch hätte ausbauen können (10.), egalisierte Sascha Korb mit einem Schuss aus über 30 Metern. "Der Ball schlug über dem Torwart ein. Den muss er natürlich halten, da müssen wir überhaupt nicht weiter drüber reden", kreidete Trares seinem Keeper Markus Scholz das 1:1 an. Worms drehte nun die Partie, denn Burgio staubte zum 2:1 ab und verschaffte so der Wormatia die Halbzeitführung (41.).

Nach der Pause zog der Wormser Ünal Altintas gegen Valmir Sulejmani im Strafraum die Notbremse und flog mit Roter Karte vom Feld. Jannik Sommer scheiterte mit dem Foulelfmeter jedoch an Keeper Chris Keilmann (57.). Der SVW war zu diesem Zeitpunkt schon klar überlegen, doch erst mit Raffael Korte kam die Wende.

Nach dem Ausgleichstreffer half dann auch noch der Gegner kräftig mit. Bei einem langen Ball in den Sechzehner reagierte Malte Moos "schneller" und überwand seinen Keeper vor dem einschussbereiten Mete Celik selbst zum 2:3. "Die Überzahl war bei dieser gewaltigen Hitze sicher ein Vorteil und am Ende hatten wir auch das Glück des Tüchtigen", wusste Trares den Erfolg richtig einzuschätzen. Waldhof bleibt mit 19 von 21 möglichen Punkten das auswärtsstärkste Team der Liga.

Worms: Keilmann - Moos, Altintas, Ihrig, Radau - Volz (87.Dorow), Bajric (71.Afari), Korb, Dobros - Burgio, Demir (61.Jourdan)

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Conrad, Hofrath (46.Celik) - Ma. Schuster, Hirsch (56.R. Korte) - Diring, Sulejmani, Sommer (78.Nag) - Bouziane

Schiedsrichter: Martenstein (Marburg); Zuschauer: 3203; Tore: 0:1 Meyerhöfer (4.), 1:1 Korb (14.), 2:1 Burgio (41.), 2:2 R. Korte (83.), 2:3 Moos (88., ET); Rote Karte: Altintas (Notbremse, 56.).