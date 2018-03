Von Christopher Benz

Walldorf. Die zwischenzeitliche Führung hat nicht gereicht, der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf hat sein Heimspiel gestern Abend gegen die Kickers Offenbach mit 1:2 (1:1) verloren. Unter Flutlicht und bei Nieselregen begann die Partie, nachdem eine Gedenkminute für den verstorbenen Anton Nagl abgehalten wurde.

Den ersten Warnschuss in einer gemächlichen Anfangsphase gab Offenbachs Sawada von der Strafraumkante ab (9.). Jürgen Rennar lenkte die Kugel gekonnt über die Latte, obwohl er bis zu diesem Zeitpunkt tatenlos im Regen stand. Auf der Gegenseite bekamen die Gastgeber nach dem ersten gefährlichen Vorstoß direkt einen Strafstoß zugesprochen. Meyer narrte zuvor Marx, der ihn regelwidrig zu Fall brachte. Torjäger Marcel Carl schnappte sich die Kugel und vollendete flach in die Mitte, während Torhüter Endres erfolglos in die rechte Ecke hechtete (20.).

Bei den Gästen zeigte der Treffer Wirkung, zehn Minuten darauf hätte Hofmann beinahe erhöht. Seinen Kracher klärte ein Verteidiger per Kopf kurz vor der Torlinie. Kurz darauf musste Walldorfs Kapitän Kern verletzungsbedingt für Groß ausgewechselt werden. Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe die Kickers den Nachweis erbrachten, eine Spitzenmannschaft zu sein. Sawada flankte am Ende eines Konters punktgenau auf Varol Akgoez, der volley unhaltbar ins lange Eck zum 1:1 traf.

Groß hatte die erneute Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Endres, der reaktionsschnell das Bein ausstreckte (57.). Glück hatten die Einheimischen dafür bei Akgoez’ 20-Meter-Schlenzer, der wenige Zentimeter am linknen Pfosten vorbeiging (63.). Offenbach übernahm nun die Initiative, Hodja traf dank eines abgefälschten Schusses folgerichtig zum 1:2 (67.). Der Endspurt des FCA blieb aus, Offenbach hatte im Gegensatz noch eine Handvoll erstklassiger Gelegenheiten. Nur dank eines überragenden Rennars fiel die Niederlage nicht höher aus.

"Der Offenbacher Sieg geht in Ordnung, auch wenn wir mit etwas Glück kurz vor Schluss den Ausgleich hätten erzielen können", sagte FCA-Trainer Matthias Born zur knappen Heimniederlage.

Bereits am Samstag sind die Walldorfer wieder gefordert. Um 14 Uhr beginnt die Auswärtspartie beim TSV Schott Mainz, der als Aufsteiger nach nur einem Jahr in der Regionalliga vermutlich direkt wieder absteigen muss.

FC-Astoria Walldorf: Rennar - Hofmann, Nyenty, Strompf, Pellowski (81. Solak) - Hillenbrand, Grupp, Kern (27. Groß), Meyer (71. Hellmann) - Schön, Carl.

Kickers Offenbach: Endres - Marx, S. Maier, Kirchhoff, Schulte - Zivkovic - Sawada (63. Darwiche), Hodja, Firat (90. Dähn) - Akgoez (79. Lovric), Vetter.

Schiedsrichter: Robert Kempter (Sauldorf); Zuschauer: 1 408; Tore: 1:0 Carl (20.), 1:1 Akgoez (37.), 1:2 Hodja (67.).