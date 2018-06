Mannheim. (miwi) Natürlich steckte die Enttäuschung in den Köpfen der Spieler von den Rhein-Neckar Löwen, die knapp verpasste Meisterschaft sorgte noch immer für leere Blicke. Doch es gab diesen Moment, durch den die Gedanken beiseitegeschoben wurden. Als Hendrik Pekeler auf dem kleinen Podest stand, auf dem die Akteure verabschiedet wurden, die den Klub verlassen werden, überkamen ihn die Emotionen. Tränen standen ihm in den Augen, als er mit dem Mikrofon in der Hand "Tschüss" sagen wollte. Der Nationalspieler, der zu den besten Kreisläufern der Welt gehört, musste getragen werden. "Einmal Löwe, immer Löwe", skandierten die Zuschauer in der Halle.

"Das waren sportlich und privat die drei schönsten Jahre in meinem Leben", sagte Pekeler, als er den Kampf gegen die Tränen knapp gewonnen hatte. 2015 kam Pekeler als talentierter Spieler nach Mannheim, dem nachgesagt wurde, dass es ihm wohl an der Ernsthaftigkeit mangelt, um den Schritt zu einem Großen seiner Sportart zu machen. Im Trikot der Löwen widerlegte er die Kritiker eindrucksvoll, wuchs nicht nur zu einem Leistungsträger bei den Badenern, sondern machte sich in kurzer Zeit auch in der Nationalmannschaft unersetzlich, mit der er im Januar 2016 Europameister wurde und ein paar Monate später Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewann. "Ich werde diese Zeit nie vergessen", hauchte Pekeler ins Mikrofon und meinte damit nicht nur die Titelfeiern, die er mit den Löwen erlebte.

Mit Pekeler wurden am Sonntag nach dem Saison-Finale der Löwen fünf weitere Spieler und Co-Trainer Klaus Gärtner verabschiedet. Es ist inzwischen ein guter Brauch geworden, dass die Akteure nach dem letzten Match in der Halle noch einmal die Chance erhalten, den Fans auf Wiedersehen zu sagen. Eine Bildercollage soll sie an die Zeit bei den Löwen erinnern. Bereits zum zweiten Mal hatte Kim Ekdahl Du Rietz dieses spezielle Erlebnis, denn nach dem Abschied vor einem Jahr und dem Comeback im Februar zieht es den Schweden jetzt zu Paris Saint-Germain, dem französischen Topklub.

Kreisläufer Rafael Baena wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger Bergischer HC, Linkshänder Harald Reinkind begleitet Pekeler zum THW Kiel und Klaus Gärtner arbeitet künftig als Cheftrainer beim österreichischen Top-Klub HC Alpha Hard. Abwehrspezialist Kristian Bliznac beendet seine aktive Karriere und beginnt in Norwegen als Trainer in der zweiten Liga, während noch unklar ist, wohin es Rückraumspieler Momir Rnic ziehen wird.

Am Ende gab es zumindest eine Kleinigkeit zu feiern. Andy Schmid wurde zum fünften Mal in Folge zum wertvollsten Spieler, Mikael Appelgren zum besten Torhüter und Nikolaj Jacobsen zum besten Trainer der Bundesliga gewählt. Ein schwacher Trost.