Von Joachim Klaehn

Ein Bonmot sagt, dass Norweger mit Skiern an den Füßen geboren werden. Stimmt dies, dann dürfen wir uns als Deutsche über den aktuellen Medaillenspiegel nicht wundern. Denn das gerade mal fünf Millionen Einwohner zählende Land, geprägt vom Wasser, von Fjorden, Bergen und Gletschern, ist seit jeher ein Wintersport-Riese. Von 1924 in Chamonix bis 1952 in Oslo (mit Ausnahme von Lake Placid 1932) räumten die Nachfahren der Wikinger fast alle Medaillen ab.

Die Wiege des Skisports steht im Dörflein Morgedal in der Region Telemark. Dort erfindet der Bauernsohn Sondre Norheim (1825 - 1897), ein begnadeter Tüftler, kürzere Holzskier (quasi den Ur-Carver), die erste Seilzug-Bindung und einen eleganten Stil, der später Telemark-Schwung genannt wird. Ende des 19. Jahrhunderts versuchen die norwegischen Polarforscher Fridtjof Nansen und Fredrik Hjalmar Johansen den Nordpol auf Skiern zu erreichen - und scheitern. Norwegern liegt also die körperliche Bewegung an der frischen Luft im Blut. Am legendären Holmenkollen entsteht die erste Schanze der Welt, der volkstümliche König Olav V. liebte den Langlauf über alles. Kronprinz Haakon, Enkel von Olav, ist selbstverständlich bei den Winterspielen vor Ort und jubelt mit 121 Athleten. Königshaus und Sport gelten in Norwegen als Sinngefüge - genauso wie Sport und Natur.

Dass die Nordeuropäer so gut sind, liegt an perfekten Witterungsbedingungen, Leistungszentren wie etwa "Olympiatoppen", dem Hauptquartier des Spitzensports in Oslo, sowie an Sponsoren- und Regierungsgeldern, die in Karrieren fließen. Aufsehen erregen die Helden immer wieder. Durch das Mitbringsel von 6 000 Asthmasprays (legales Doping), die Bestellung von 15.000 Eiern (ein Übersetzungsfehler!) und ihre gefürchtete Partylaune. Laut Augenzeugenberichten wackeln im Deutschen Haus die Wände, als norwegische und deutsche Skispringer gemeinsam feiern. Heja Norge! Auch in der Hütte seid ihr - auch ohne Holzscheite - die Könige.