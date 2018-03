Von Joachim Klaehn

Schnee ist schön - im Winter. Doch seit vielen Jahren gehören Beschneiungsanlagen zum normalen Bild der diversen Skigebiete. Rund um das grau-grüne Pyeongchang wurde der weiße Untergrund für den Veranstalter bereits im Vorfeld zu einer gigantischen Herausforderung. Seit November feuern nämlich die Schneekanonen aus allen Rohren. Heißt konkret: Ohne technisches Knowhow aus Europa wären diese Winterspiele gar nicht möglich gewesen! Gerade der Februar zählt zu den niederschlagsärmsten Monaten, gepaart mit eisigen Winden und strengem Frost. Fluffiger Naturschnee? Bisher allenfalls Dekoration.

Die Hauptschneemacher heißen TechnoAlpin. Eine 450-köpfige Firma, die ihren Hauptsitz in Bozen hat. Die Gangwon-Provinz entschied sich für die Schnee-Experten aus Südtirol. Mit Davide Cerato erhielt Pyeongchang einen Beschneiungsberater zugeteilt. Hunderte von Kanonen und Lanzen wurden gebaut, mehrere Pumpstationen installiert. TechnoAlpin ist bewährter Produktpartner des Skiweltverbandes FIS. Kunstschnee besteht aus winzigen Eiskügelchen, die auf der Piste fest aufeinander gepresst werden, Naturschnee hingegen aus sechsarmigen Schneekristallen, den Dendriten, die luftig ineinander verhakt sind. Gerade im Snowboard- und Freestyle-Bereich wurden Depots angelegt, tonnenweise künstlich erzeugter Schnee verbaut. Sehr zum Ärger der Ladenbesitzer im Phoenix Park. "2018 Pyeongchang olymipc kill us!!", steht auf einem roten Transparent. Laut mehrerer RNZ-Informanten vor Ort sind die Skiverleih-Geschäfte eine Saison lang gesperrt worden und erhalten dafür keinen finanziellen Ausgleich - die Kehrseiten Olympias. Zur Erheiterung: "Please clean your shoes before you enter snow", steht auf einem anderen Plakat. Schuhe säubern für den Kunstschnee. Ein Übersetzungsfehler? Südkorea zählt eben nicht von ungefähr als Sauberkeitsparadies ...