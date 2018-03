Von Joachim Klaehn

Das Deutsche Haus ist stets ein Marktplatz für Siege und Sensationen. 1988 wurde es erstmals bei den Winterspielen von Calgary installiert. In Pyeongchang liegt es in Nachbarschaft des "Alpensia Jumping Park" und des "Alpensia Resort". Treffpunkt, Kommunikationszentrale, Netzwerkplattform, Showbühne - und gefürchtete Partyzone. In der Nacht auf Sonntag ist die Stimmung am Siedepunkt. 350 Gäste feiern Gold-Mädel Laura Dahlmeier und Gold-Junge Andreas Wellinger. Es ist weit nach 2 Uhr - die Gläser klingen, das Bier fließt in Strömen, die Tanzfläche wird gestürmt. Bis 5 Uhr morgens wird immer wieder "Oh, wie ist das schön" angestimmt. So schön, so schön.

Das "Haus" im Birch Hill Golf Club "steht Kopf", wie uns Snowboard-Präsident Hanns-Michael Hölz schreibt. Im historischen "Kufenstüberl" von Rudi Größwang fühlt man sich wie in Bayern. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lässt es sich gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender gut gehen. "Das war ein unglaublicher Tag", sagt das Staatsoberhaupt. 1500 Quadratmeter groß ist das gemütliche "Wohnzimmer", in dem sich Athleten, Trainer, Funktionäre, Sponsoren, Gönner, Medienvertreter und Politiker tummeln.

Auf den Monitoren werden ständig die Bilder des Tages gezeigt. Applaus brandet auf. Tradition und moderne Technik treffen aufeinander, alles wurde vorab im Arbeitspapier "Hüttenzauber 4.0" festgehalten. Ohne die Idee des Berchtesgadener Gastronomen Rudi Größwang (70) gäbe es das "Stüberl" nicht. Er begann einst mit Brot, Speck und Bier die "Spiele" - sowie einem Hüttenprovisorium. Rudi war Rennrodler, 1976 Olympiavierter. Später Manager vom "Hackl-Schorsch". Die Legende besagt, dass Hackl 1988 mit seiner Silbermedaille ins "Haus" einzog, die Betreuer aber draußen bleiben mussten. Es endete aus Trotz in einem furchtbaren Trinkgelage. Mit mehr als 1,0 Promille.