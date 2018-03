Von Joachim Klaehn

Athletinnen und Athleten gelingen bei Olympia außergewöhnliche Leistungen - und manch eine(r) darf zur Belohnung aufs Podest und bekommt Gold, Silber oder Bronze umgehängt. Doch hinter einem Triumph steckt weit mehr, besonders ein funktionierendes Team und hoch qualifizierte Spezialisten. Beispiel Laura Dahlmeier: Der Mann im Schatten der Dreifach-Medaillengewinnerin ist Albert Neuner. Der 30-jährige Wallgauer, im richtigen Leben Zollbeamter und Nebenerwerbslandwirt, ist dafür zuständig, dass die dünnen Brettl der Biathletin richtig laufen. "Hackl-Albert", wie sie ihn nennen, zählt zur Gilde der weit gereisten und erfahrenen Ski-Wachsler und Service-Männer des Deutschen Skiverbands.

Im Biathlon, Ski Alpin, Langlauf, Skisprung, Skicross, Freestyle und in der Nordischen Kombination ist das Knowhow der starken Männer unerlässlich. Sie sind die heimlichen Helden. Auch in Pyeongchang bildeten sie die Vorhut; inspizieren Strecken, Schanzen, Schneeverhältnisse. "Jeder Sportler hat bis zu 30 Paar Skier", berichtet Neuner. Nach der Schnee-Analyse - als Kategorien taugen warm, mittel und kalt - werden sechs bis acht Skier ausgewählt und getestet. Die letztlichen Wettkampf-Brettl werden einem Wachs- und Strukturtest unterzogen und dann "abgewachst", wie es im Fachjargon heißt. In der Hoffnung, dass sich der Wachsler nicht verwachst hat ...

Beispiel Snowboard Germany: Dort arbeiten mit Christian Schmidl, Mario Skihar, Luka Rebersak und Urs Hügli vier Experten aus Österreich, Slowenien und der Schweiz. Schon vor dem Winter testen sie die teuren Schleifmaschinen und das Material auf Gletschern. In Südkorea werden situationsbedingt Entscheidungen getroffen, je nach Temperatur, Konsistenz und Oberfläche des Schnees, Sonneneinstrahlung. Eine Wissenschaft für sich, das Schleifen/Wachsen wird wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Gute Wachsler seien "sehr umworben", schreibt uns Snowboard-Präsident Hanns-Michael Hölz. Sollte Ramona Hofmeister im Parallel-Riesenslalom Edelmetall holen, dann liegt das mit an Guru Urs Hügli und Co. - welch ein formidabler Name!