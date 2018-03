Von Joachim Klaehn

Olympia. Gold - Silber - Bronze. Alle zwei Jahre haben wir mal im Sommer, mal im Winter diese olympische Erbsenzählerei. Der Medaillenspiegel als Seismograph von nationalen Hochgefühlen. Auch wir Medien müssen/wollen/sollen diese Länderwertung bringen. Doch wer beachtet die Helden am Ende des Feldes? Die Letzten bei Olympia? Wir wollen in unserem "Abschiedsbrief" eine Lanze brechen. Für die Underdogs, die Nobodies, die Exoten. Die sehr schnell Vergessenen, die nicht so im Rampenlicht stehen, deren Geschichten unter dem olympischen Feuer nur kurz aufflackern Kennen Sie noch Michael Edwards? Den gelernten Maurer aus Woodchester/England? Als "Eddie the eagle" wurde er bei den Winterspielen von Calgary 1988 zum Medienstar, verdiente durch Buch und Singles Geld, absolvierte ein Jurastudium, stürzte ab (nicht nur am Bergisel), meldete vier Jahre später Privatinsolvenz an und kehrte in seinen Handwerksberuf zurück. Die Geschichte eines Lebenskünstlers, 2016 verfilmt ("Eddie the eagle - Alles ist möglich").

In Pyeongchang ist uns der Mexikaner German Madrazo aufgefallen. Der "Langlauf-Opa" (43) holte alles aus seinem Körper raus, wurde als 116. vom 115. (Sebastian Uprimny, Kolumbien) und 114. (Pita Taufatofua, Tonga) aufgefangen. Bewegende Bilder, Partystimmung unter Leidensgenossen. Oder Akwasi Frimpong (31), Skeletoni aus Ghana. Er sagte: "Ich bin der Hase, der vor den Löwen seiner Vergangenheit flieht, um zu überleben." Mehrere Krisen hat Frimpong überwunden - als Kind, als illegaler Einwanderer in den Niederlanden, als Leichtathlet, Bremser in einem Bob, als Staubsauger-Vertreter in Utah. Akwasi wurde 30. von 30. Er ist ein Held. Der ghanaische "Adler" - mit Flügeln für die olympische Ewigkeit ...

102 sind Letzte, Sieger der Herzen geworden. Ohne Orden um den Hals.