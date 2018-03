Bundestrainer Xaver Unsinn (Vordergrund) steht vor einem Teil der deutschen Eishockey-Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Innsbruck im Februar 1976. Der langjährige Bundestrainer starb 2012 in Füssen im Alter von 82 Jahren. Foto: dpa

Von Rainer Kundel

Mannheim. Wer kennt die Namen und weiß um die Dramaturgie der Ereignisse, als vor 42 Jahren die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihre letzte Medaille holte? Es war 1976 in Innsbruck, der Februar war knackig kalt, die Partien der Deutschen wurden tagsüber live und am Abend als Zusammenfassung von der übersichtlichen Anzahl der TV-Sender übertragen. Jochen Sprentzel vom Sender Freies Berlin und Günter Isenbügel vom BR hießen die ARD-Reporter, Werner Schneider war für das ZDF im Bild. Da der Mannheimer ERC bis 1978 zweitklassig war, stand kein Spieler aus der Quadratestadt im Kader. Erst zwei Jahre später wechselte mit Torhüter Erich Weishaupt ein Medaillengewinner von Berlin in die Kurpfalz und sollte Garant der ersten deutschen Meisterschaft am Gründonnerstag 1980 werden.

1976 wurden die Medaillen nach fünf Gruppenspielen vergeben. Zuvor gab’s ein Ausscheidungsspiel. Nur die Sieger kamen in die Finalrunde. Die Mannschaft von Bundestrainer Xaver Unsinn, dem Mann mit dem Pepitahut, qualifizierte sich am 2. Februar mit einem 7:2 gegen die Schweiz. In der Finalrunde hießen die Gegner im Zweitage-Rhythmus Polen (7:4), Finnland (3:5), UdSSR (3:7), Tschechoslowakei (2:7) und USA (4:1).

Am letzten Spieltag fanden sich drei Teams punktgleich auf dem Bronzeplatz. Die US-Amerikaner waren mit dem schlechtesten Torverhältnis raus, im direkten Vergleich schien Finnland (9:8 Tore) gegen Deutschland (7:6) die Nase vorn zu haben. Damals wurde bei Punktgleichheit der Torquotient herangezogen - eine Arithmetik, die kaum einem geläufig war. Erich Kühnhackl erinnert sich: "Torquotient hat keiner schreiben können, und einen Rechenschieber hatten wir auch nicht dabei." Der Quotient war für die Deutschen gegenüber den Finnen um 0,041 Punkte besser.

"Als Sportdirektor Roman Neumayer in die Kabine kam und sagte, es hat gereicht, hat das keiner geglaubt", gab Franz Reindl preis. Der DEB-Präsident war mit 21 Jahren einer der jüngsten Spieler. "Als ich heim nach Garmisch kam, habe ich die Medaille schnell weggeschlossen, damit sie mir keiner wieder nimmt", sagt der 63-jährige 42 Jahre nach dem "Wunder von Innsbruck".

Die Bronze-Gewinner 1976, Torhüter: Erich Weishaupt, Toni Kehle; Verteidiger: Rudolf Thanner, Josef Völk, Klaus Auhuber, Ignaz Berndaner, Udo Kießling, Stefan Metz; Stürmer: Lorenz Funk, Ernst Köpf, Alois Schloder, Erich Kühnhackl, Rainer Philipp, Wolfgang Boos, Martin Hinterstocker, Walter Köberle, Franz Reindl, Ferenc Vozar.