Obrigheim. Die Obrigheimer Gewichtheber sind vom 10. bis 13. Mai Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Masters. Masters sind Sportler über 30 Jahre, die ältesten Teilnehmer sind über 80 Jahre alt. Der Masterssport im Gewichtheben hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. So dürfen die Obrigheimer Gewichtheber von Vater- bis Muttertag ca. 300 Teilnehmer in der Obrigheimer Neckarhalle begrüßen.

Die Wettkämpfe starten am morgigen Donnerstag um 10.30 Uhr mit den ältesten Teilnehmern (AK 80). Mit von der Partie sind die beiden Obrigheimer Horst Nitschke und Heinz Schulz. Horst Nitschke dominiert seit Jahren seinen Altersbereich und konnte bereits unzählige Deutsche Meistertitel erzielen. Ebenfalls gehören mehrere Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften zu seiner Medaillensammlung. Ebenfalls starten an diesem Tag noch Edmund Ehrmann, Walter Kretz, Joachim Barzen, Stefan Mütz und Martin Schramm für die Obrigheimer.

Am Freitag, 11. Mai, gehen die Altersklassen 40 bis 70 Jahre der Damen und die AK 50 Jahre und 55 Jahre der Herren an den Start.

Am Samstag kommt aus Obrigheimer Sicht Bundesligaflair auf die Heberbühne. Um 18 Uhr starten der SVO-Mannschaftssprecher Jakob Neufeld und der ebenfalls in Bundesliga für Samswegen startende Björn Hertrampf. (AK 35). Zum Abschluss am Sonntag sind gehen die jüngsten Teilnehmer auf die Heberbühne. Der Wettkampftag startet mit den Damen AK 30 und AK 35. Zum Abschluss der Deutschen Meisterschaft starten die jüngsten Herren AK 30.

Donnerstag bis Samstag beginnt jeweils ab 18 Uhr der Heberstammtisch im bewirteten Zelt. Am Vatertag mit Livemusik der Gruppe Saxophonix. Die Neckarhalle wird natürlich an allen Tagen bewirtet. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Die Gewichtheber freuen sich über einen regen Zuschauerzuspruch.