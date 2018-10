Von Roland Karle

Obrigheim. So früh ging es selten auf den Gipfel: Die Obrigheimer Gewichtheber haben erst einen, der AV Speyer zwei Bundesliga-Wettkämpfe absolviert, da treffen der deutsche Meister aus der Pfalz und der Vizemeister schon aufeinander. Manuel Noe freut sich auf das Kräftemessen, aber hadert mit dem Zeitpunkt. "Die Spannung in der Liga fördert das nicht", sagt Obrigheims Sportlicher Leiter.

Wer am Samstag in der AV-Halle siegt, hat den Titeltrumpf in der Hand. "Im Oktober fällt die Vorentscheidung, wer Meister wird und Ende April das Finale ausrichtet. Das gab es noch nie", so Noe.

Dabei ist der Termin keineswegs schusselig, sondern in guter Absicht gewählt. Knapp zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Agabat/Turkmenien können sich die Nationalheber auf offener Bühne nochmals austoben. "Wir werden in die Vollen gehen", verspricht Speyers Kapitän Jürgen Spieß. Allerdings haben die WM-Aspiranten eine harte Trainingswoche hinter sich und werden kein Harakiri riskieren.

Die Favoritenrolle gebührt im 22. Bundesliga-Duell zwischen Speyer und Obrigheim den Gastgebern. Die zeigten sich vor zwei Wochen beim 877,2:605,7-Sieg gegen den TSV Heinsheim formstark. "Wenn es gut läuft, wollen wir noch ein paar Kilo drauflegen und 900 Punkte ins Visier nehmen", sagt Spieß (34), der sich ebenso wie Weggefährte Almir Velagic (37) für das WM-Turnier in Turkmenistan qualifiziert hat.

Wegen der bevorstehenden WM erteilen etliche Verbände ihren Athleten keine Starterlaubnis für die Bundesliga. "Das war zu erwarten. Auch deshalb ist der Spitzenkampf schlecht terminiert", kritisiert Noe. Maximal zwei Ausländer pro Team dürfen eingesetzt werden - und sie machen häufig den Unterschied. Obrigheim hat zwei Spanier und einen Österreicher im Kader, bei Speyer sind es mehr als ein halbes Dutzend Ausländer, ebenfalls zwei spanische Nationalheber sowie Athleten aus der Slowakei, Ungarn, Belgien, Schweden.

Welche Teamkollegen ihn auf die Bühne begleiten werden, dazu verweigert Jürgen Spieß die Aussage. "Wir wollen nicht zu viel verraten", so der angehende Polizist. Neben Reißen und Stoßen üben sich die Kraftsportler in einer dritten Disziplin - dem Pokern. "Wir haben alles versucht, um eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen", äußert sich zurückhaltend. Feststeht, dass die WM-Fahrer Nico Müller, der Europameister, und Matthäus Hofmann antreten; Routinier Jakob Neufeld, zum Saisonauftakt beruflich verhindert, kehrt zurück. "850 Punkte plus x" hat Noe als Ziel ausgegeben und hofft "auf ein enges Duell."