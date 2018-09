Von Joachim Klaehn

München. Ein Neuanfang der WM-Versager? Man ist nach den 93 Minuten am späten Donnerstagabend zwischen Deutschland und Frankreich nicht wesentlich schlauer geworden. Auf dem Weg zur Wiedergutmachung des Desasters in Russland konnte die deutsche Nationalmannschaft den Nachweis erbringen, dass Organisation, Kompaktheit und Stabilität zurückgekehrt sind.

Und dies schien im prestigeträchtigen Duell zwischen dem entthronten und frischgebackenen Weltmeister auch das Primärziel aus deutscher Sicht gewesen zu sein. Am Ende hieß es zum Auftakt der neu geschaffenen Nations League 0:0 - ein Remis, das der rheinische Nachbar verschmerzen kann.

Die Spieler von Bundestrainer Joachim Löw wurden von den Fans in der ausverkauften Allianz Arena herzlich und positiv empfangen. Die deutsche Fangemeinde sehnt sich buchstäblich nach erfolgreicheren Zeiten sowie schönerem Fußball.

Der scharf kritisierte Löw hatte im Vorfeld des richtigen Pflichtspiels von einer "positiven Ungeduld" gesprochen und angekündigt: "Wir wollen uns das Gefühl absoluter Leidenschaft zurückholen." Bayern-Stürmer Thomas Müller sah im Kräftemessen mit Frankreich einen großartigen Anreiz: "Wir spielen gegen die beste Mannschaft der Welt - eine super Aufgabe."

Rückendeckung gab es für angezählten Bundestrainer bereits vor dem Anpfiff. Innenverteidiger Mats Hummels widersprach der These, Löw habe durch das blamable Abschneiden bei der WM in Russland und dem ihm nachgesagten liberalen Führungsstil innerhalb der Nationalmannschaft an Autorität eingebüßt.

"Ein Trainer, der eigene Fehler eingesteht, gewinnt bei einer Mannschaft sehr viel an Kredit und Stellenwert, diese Erfahrung habe ich gemacht. Der Bundestrainer hat bei der Mannschaft überhaupt nichts von seinem Stellenwert verloren, er hat sogar gewonnen", konstatierte Hummels.

Eine Anspielung auf die vor einer guten Woche, groß angekündigte WM-Fehleranalyse von Löw und Teammanager Oliver Bierhoff, die ebenfalls in der Isarmetropole über die Bühne gegangen war.

Während Trainer Didier Deschamps - bis auf Keeper Hugo Lloris (Oberschenkelverletzung) - seiner Finalformation gegen Kroatien (4:2) vertraute, bot sein deutsches Pendant Löw ziemlich überraschend mit Rüdiger, Boateng, Hummels und Ginter vier etatmäßige Innenverteidiger sowie Joshua Kimmich als Sechser und zusätzliche Absicherung auf, um der außergewöhnlichen Spielkunst der Franzosen zu begegnen.

Beide Teams tasteten sich erst einmal ab. Spürbar war von der ersten Sekunde an der Respekt vor den Stärken des Kontrahenten. Die DFB-Schützlinge machten meist das Spiel, die Gäste hielten sich meist vornehm zurück und ließen erst kurz vor der Pause ihre Gefährlichkeit aufblitzen. Insgesamt hatten Deutsche wie Franzosen jeweils drei Chancen, wobei Timo Werner mit seinem Schrägschuss (18.) und Olivier Giroud per Hacke (45.+1) einem Treffer am nahesten kamen.

Doch unterm Strich fehlte im ersten Abschnitt das Salz in der Suppe. Es mangelte an spektakulären Abschlussaktionen, weil sich Weiße und Blaue gegenseitig neutralisierten. Auch ein Verdienst des rührigen Kimmich, der seine ungewohnte Rolle als zentraler Abfangjäger klug und effizient interpretierte.

Die Partie wurde nach der Pause munterer. Zwischen der 64. und 75. Minute gab es hüben wie drüben Chancen im Minutentakt. Griezmann (64.), Reus (64.), Hummels (72.), Gündogan (73.), Müller (75.) und Ginter (76.) hatten die Gelegenheit zur Führung, doch Alphonse Areeola erwies sich als "Hexer" auf der Linie und verhinderte mit überragenden Reflexen das 1:0 für Jogis Jungs. Es wurde nichts mehr mit dem Erfolgserlebnis.

Bereits am Sonntagabend (20.45 Uhr) in Sinsheim gegen Peru bietet sich die nächste Gelegenheit im schwierigen Prozess der Wiedergutmachung. Vielleicht kann Löw wieder aufs stabilere deutsche Hau bauen …

Deutschland: Neuer - Rüdiger, Hummels, Boateng, Ginter - Kimmich - Müller, Goretzka (66. Gündogan), Kroos, Werner - Reus (83. Sané).

Frankreich: Areola - Pavard, Varane, Umtiti, Hernández - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann (80. Fekir), Matuidi (85. Tolisso) - Giroud (66. Dembélé).

Schiedsrichter: Orsato (Italien); Tore: Fehlanzeige; Zuschauer: 67.485.( ausverkauft).