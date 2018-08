Heidelberg. (RNZ) Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kommt in die Region - und die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung können live dabei sein. Denn die RNZ verlost in Zusammenarbeit mit Telekom Sport dreimal zwei VIP-Tickets für das Freundschaftsspiel der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen Peru am Sonntag, 9. September, um 20.45 Uhr in der Sinsheimer Wirsol Rhein-Neckar Arena.

Bei den VIP-Tickets handelt es sich um Sitzplätze in der Business Lounge. Mit eingeschlossen im Paket sind das Catering sowie ein Parkschein pro Gewinnerpaar.

Info: Wer die VIP-Tickets gewinnen möchte, ruft an unter Telefon 0137822/702350 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ SP Preis (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Länderspiel sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Sonntag, 26. August, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Der Name und der Wohnort des Gewinners kann veröffentlicht werden.)