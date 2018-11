Von Joachim Klaehn

Heidelberg. Sie war die Meisterspielerin, der Fixpunkt und Kopf der Mannschaft. Als die Basketball-Damen des Heidelberger SC am 12. Mai 1973 zum deutschen Meister gekürt wurden, stand die damals bereits 40-jährige Milena Veckova im Fokus. Die nur 1,66 Meter große Alleskönnerin, die es zuvor auf 50 Länderspiele im Handball und zwischen 1951 und 1964 auf stolze 174 Länderspiele im Basketball für die damalige Tschechoslowakei gebracht hatte, führte den HSC, der wiederum aus dem Dresdner SC Heidelberg hervorgegangen war, zu seinem einzigen Titel. In zwei Endspielen gegen den erbitterten Lokalrivalen KuSG Leimen behielten Veckova und Co. nach einem 48:48 im Leimener Sportpark mit einem knappen 57:54 in der vollbesetzten Halle des Bundesleistungszentrums Heidelberg die Oberhand.

Nostalgiker werden sich gut und gerne daran erinnern. Zwei Monate zuvor hatten die USC-Herren ihren achten von insgesamt neun Titeln gegen den MTV Gießen unter Dach und Fach gebracht. Heidelberg galt zurecht als Basketball-Hauptstadt Deutschlands.

In den letzten Jahren war es um Milena Veckova still geworden. Sie lebte eher zurückgezogen auf dem Boxberg, hatte mit diversen Gebrechen zu kämpfen und verstarb nach längerer Krankheit am 30. April im Alter von 85 Jahren. Bis zu ihrem Tod hatte sich ein Kreis von ehemaligen Mit- und Jugendspielerinnen rührend um "die Chefin", auch wenn diesen Begriff niemand aussprach, gekümmert. Feste und Geburtstage wurden organisiert, viel gescherzt und gelacht - und Erinnerungen ausgetauscht. Ihre "Mädels" ließen Veckova nie im Stich. Auf dem Parkett hielt die Verbindung bis 2003 - dann gingen Trainerin und die "zweiten", zuletzt wieder "ersten" HSC-Damen als x-facher Bezirksliga-Meister ohne Aufstiegsambitionen in den wohl verdienten Ruhestand unter den Körben.

"Milena war immer ein Vorbild für uns", sagt die langjährige Kapitänin Christine Weiß im RNZ-Gespräch über Veckovas Wertschätzung und Charaktereigenschaften, "sie war ehrlich, korrekt, manchmal streng und doch gutmütig." Für den HSC hatte sie unter Meistertrainer und Charmeur Dr. Wolfgang "Wolf" Heinker nochmals alles investiert, ihr letztes Hemd hergegeben, fast bis zur totalen Erschöpfung. "Milena war eine sehr gute Distanzwerferin, sie zog ohne Rücksicht auf Verluste zum Korb, passte exzellent und konnte knüppelhart verteidigen", erinnert sich Doris Kaus, die in den siebziger Jahren als Technische Leiterin zum HSC stieß und zu ihrem Trainer-Debüt 1978 in Sandhausen viele Tipps von der Alt-Internationalen Veckova bekam.

Auf Heinkers Initiative

Das Moldaukind wurde am 30. Januar 1933 in Prag geboren. Ihre Karriere, sowohl als Harzballkünstlerin wie als Korbjägerin, ist und bleibt eng mit Sparta Prag verknüpft. Der populäre tschechische Klub, mit dem sie 1962 Handball-Europapokalsieger gegen ORK Belgrad wurde, fungierte als Auffangbecken und Familie. Während des Prager Frühlings war Veckova 1968 nach Deutschland geflohen. Der beliebte Arzt und begabte Trainer Dr. Heinker nahm sich ihrer an. Wegen ihrer "Staatenlosigkeit" und den vorhandenen Sprachbarrieren waren es zunächst harte Anfangsjahre im Westen. Mitunter litt Veckova darunter, dass sie nicht mehr nach Hause durfte. Doch beim HSC herrschte ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl - und Heinker kannte als Republikflüchtling aus Dresden die delikate Situation des Sport-Asses Veckova.

Als die dynamische Linkshänderin dank Heinkers Initiative und Beziehungen 1968 in Heidelberg ankam, spielte der HSC noch im US Hospital in Rohrbach, erst später wurde die Halle des Helmholtz-Gymnasiums zur Spielstätte. Veckova war eine Institution - als Regisseurin auf dem Feld, aber auch als Trainerin der weiblichen Jugend und späteren Damen. Es sei immer turbulent und lustig zugegangen, berichtet Christine Weiß. So bei den deutschen Meisterschaften 1971 der Juniorinnen in München, als der HSC Zweiter wurde. Veckovas langer, schwarzer Ledermantel taugte als perfektes Versteck. Ihre "Mädels" zogen von Kneipe zu Kneipe in der Isarmetropole und ließen Bierkrüge mitgehen. Über diese Anekdote amüsierte sich Veckova immer mal wieder königlich.

Die kleine, große Pragerin war von Beruf gelernte Technische Zeichnerin. Lange arbeitete sie bei Febolit in Edingen, noch länger bei der Heidelberger Forschungseinrichtung EMBL am Speyererhof. Sie galt stets als zuverlässige Mitarbeiterin.

2003 wurde sie in die Hall of Fame des tschechischen Basketballverbandes aufgenommen. Als Sparta Prag von ihrem Tod erfuhr, wurde in ihrem Heimatklub prompt eine Gedenkminute eingelegt.

Die hiesige Basketball-Szene kann sich am 14. Juni (14 Uhr) auf dem Kirchheimer Friedhof bei einer Trauerfeier von Milena Veckova verabschieden. Ihre Erinnerungsstücke gehen an ein Basketball-Museum nach Prag. Damit wäre die "Chefin" sicher einverstanden gewesen.