Heidelberg. (CPB) Zwei Wochen nach dem Abstieg aus der Rugby-Bundesliga Süd/West hat der Sportclub Neuenheim einen Trainerwechsel für seine Männermannschaft verkündet, der zum 1. Juli wirksam wird. Die Amtszeit von Trainer Lars Eckert, der im SCN seit sechs Jahren als Co-Trainer und in den letzten beiden Jahren als Cheftrainer verantwortlich ist, endet nach der DRV-Pokalrunde, in der sein Team am Samstag das Viertelfinale beim TV Pforzheim zu bestreiten hat.

Im Juli übernehmen die beiden Trainer Alexander Widiker als Chef- und Clemens von Grumbkow als Co-Trainer die Mannschaft, die den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt. Der 36-jährige Widiker stammt aus Kasachstan und hat sein Rugby beim TB Rohrbach und SCN gelernt. Mit der Bundesliga-Mannschaft des SCN war der Stürmer deutscher Meister 2003 und 2004, bevor er für mehrere Jahre Stammspieler beim RC Orleans in der Federale 1 war. Nach seiner Heimkehr errang er mit dem Heidelberger RK vier deutsche Meisterschaften und drei DRV-Pokalsiege. Widiker ist mit 65 Länderspielen Deutschlands Rekordnationalspieler.

Der 34-jährige von Grumbkow ist in Leimen geboren und ebenfalls SCN-Eigengewächs. Der Soldat der Bundeswehr-Sportfördergruppe wirkt seit 2017 als Co-Trainer der deutschen Siebenerrugby-Nationalmannschaft. Der deutsche Meister 2003 und 2004 mit dem SCN blickt auf eine erfolgreiche internationale Laufbahn als Innendreiviertel zurück. Von Grumbkow spielte mit Widiker in Orleans, war mit den Cavalieri Prato italienischer Vizemeister 2012, bewährte sich bei der Union Sportive in Dax und ließ mit dem HRK die deutsche Meisterschaft 2015 folgen. Er ist mit 54 Länderspielen im Fünfzehnerrugby und 46 internationalen Siebenerrugby-Turnieren Deutschlands meistberufener Rugbyspieler.