Die Hip-Hop-Crew "So What" der Tanzschule Tängo hat bei der süddeutschen Meisterschaft in Pforzheim die Vizemeisterschaft geholt.

Mosbach. Die Hip-Hop Crews "Stracxs", "So What" und "Unleashed" der Tanzschule Tängo haben bei der süddeutschen Meisterschaft in Pforzheim hervorragend abgeschnitten. In fast 30 Kategorien und verschiedenen Altersklassen wurden im Kongresszentrum der Goldstadt die Besten ausgetanzt.

Die letztjährigen deutschen Meister und Sechsten der Weltmeisterschaft "So What" wurden dieses Jahr in die nächsthöhere Altersgruppe "U 18 Intermediate" eingestuft. Hier trafen sie auf eine hervorragende Konkurrenz und mussten ihr ganzes Können abrufen. Trotz kleiner Fehler im Finale übertraf das Team alle Erwartungen wurde süddeutscher Vizemeister. Angesichts des geringen Durchschnittsalters der Tänzerinnen und Tänzer ein nicht hoch genug einzuschätzender Erfolg, der auch die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft bedeutete, die Anfang April - ebenfalls in Pforzheim - ausgetragen wird.

Mit Spannung wurde auch der Auftritt der jüngsten Gruppe der Tanzschule Tängo erwartet. "Unleashed" starteten erstmals in einem Wettkampf in der Kategorie "U 14 Beginner" und das gegen starke Gegner. Die Schlachtenbummler und Trainer Kevin Sauer halfen gegen die große Nervosität der Youngsters und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Nach einer mutigen Finalperformance erreichten "Unleashed" einen fantastischen dritten Platz und somit die Bronzemedaille. Lohn war ebenfalls die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.

Danach folgte im voll besetzen Pforzheimer CCP der Auftritt der schon erfahreneren "Stracxs". Die letztjährigen Vize-Europameister und Dritten der Weltmeisterschaft traten mit neuer Choreografie und in einer höheren Leistungsklasse an. Die Hip-Hop-Tänzerinnen, letztes Jahr noch durch zwei männliche Tänzer verstärkt, konnten die eigenen Erwartungen nicht ganz erfüllen. Es schlichen sich einige Fehler in der Performance ein und an Ende stand ein guter, aber sicher noch ausbaufähiger 7. Platz zu Buche. Aber auch dieses erfolgsverwöhnte Team sicherte sich das wichtige Ticket zu DM, wo sie erneut angreifen wollen.

Ebenfalls Siebte wurde das Duo Patricia Samol/Anna Walter, die sich kurz vor Meldeschluss an ihren ersten Wettkampf in der Klasse Duo under 16 Beginner wagten.

Trainer der erfolgreichen Tänzer ist Kevin Sauer, der seit vielen Jahren für Hip-Hop und Breakdance in der Tanzschule Tängo verantwortlich ist. In der Szene ist Sauer kein Unbekannter. Regelmäßig landen seine Teams auf vorderen Plätzen bei deutschen und internationalen Meisterschaften. Kein Wunder, war er doch selbst schon einmal Deutscher sowie Weltmeister.

Für "So What" tanzten: Anna Klaffke, Lara Schork, Jamila Laade, Talitha Satterly, Tabea Roth, Patricia Samol, Anna Dörner, Chantal Scheuermann, Antonia Pavlic, Anna Walter, Neele Kurowsky und Lukas Philipp.

Unleashed: Mila-Sophie Junghans, Senna-Marie Junghans, Melike Karabacak, Aiyana Kellner, Alina Kleint, Andreas Kovalenko, Joelle Mündörfer, Nadine Zimmermann und Trinity Zoric.

Stracxs: Hilal Baydemir, Sina Becker, Jule Nörling, Christine Schönig, Angelika Utz und Katharina Vogt.