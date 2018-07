Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sonntag ist Familientag. Oder zum aktiv werden da. Oder beides. Und warum sich nicht gleich eine schöne Belohnung für die gemeinschaftliche Aktivität abholen. Beim "Tag des Sportabzeichens", zu dem der Sportkreis Mosbach zum zweiten Mal eingeladen hatte, war das am gestrigen Sonntag möglich. Nicht einfach so, aber doch relativ einfach.

"Wir machen das heute alles in einem Rutsch", berichten um kurz nach zehn am Sonntagmorgen die Kochendörfers im Neckarelzer Elzstadion, wo sämtliche leichtathletischen Disziplinen zur Erlangung des Deutschen Sportabzeichens absolviert werden können.

Susanne Kochendörfer hat gerade den Standweitsprung erfolgreich hinter sich gebracht. Nachdem im ersten Versuch noch ein paar Zentimeter zur Mindestmarke gefehlt haben, machen die Helfer an der Sprunggrube ihrem Namen alle Ehre: "Mach’ Dir eine Markierung in den Sand, eine Linie, die Du überspringen musst", rät ein Beobachter.

Der kleine Trick wirkt: Im zweiten Durchgang springt Susanne Kocendörfer locker zehn Zentimeter über die Linie im Sand hinaus. Häkchen dran, geschafft. Weiter geht’s mit Tochter Anna "Die 800 Meter schaffe ich locker" - , auch Papa Dirk Kochendörfer muss noch eine Laufdisziplin absolvieren. Die sportliche Familie ist schon das zweite Mal beim Sportabzeichentag dabei, das schwül-heiße Wetter bremst die drei Sportabzeichenanwärter nicht. Schließlich haben sie ein klares Ziel: Am Sonntagnachmittag soll das Familiensportabzeichen geschafft sein.

Mit der gleichen Vorgabe sind auch die Schoders ins Elzstadion gekommen, neben Mutter Sandra und der jüngeren Tochter Emma (die bei der Premiere des Sportabzeichentags im Vorjahr schon dabei waren) ist diesmal auch die ältere Schwester Lisa mit dabei. Sandra Schoder hat beim Weitsprung für die Familie erfolgreich vorgelegt, jetzt sind die Töchter dran.

Ein familieninternes Kopf-an-Kopf-Rennen über 100 Meter liefern sich derweil Alexander und Thomas Busch. Der Vorteil von Vater Thomas: Der Sohnemann hat schon vorher Kraft lassen müssen, als er mit einem Einzel-Teilnehmer ins Sprintduell auf der heißen Tartanbahn gegangen ist. Hoch und weit ist ein paar Schritte weiter gefragt, wo Wurfdisziplinen und Hochsprung geprüft werden. Auch hier gibt’s Tipps und Tricks ebenso wie aufmunternde Worte gratis.

Am Ende des Tages, bei dem auch Raddisziplinen (u.a. am Eisweiher) und Nordic Walking (in der Waldstadt) abgenommen werden, zählten die zahlreichen Helfer (aus den einzelnen Sportabzeichenstützpunkten im Sportkreis Mosbach) um Sportabzeichenobmann Wolfgang Schumacher rund 75 Teilnehmer. Sieben davon sind Menschen mit Behinderung, bereits im Vorjahr war eine "Sportgruppe" der Johannes-Diakonie Mosbach mit am Start. Ob der schwülwarmen Witterung zeigten sich die Verantwortlichen ganz zufrieden mit der Resonanz. Ganz zufrieden mit sich und ihren Leistungen durften auch die Teilnehmer selbst sein. Und Spaß an der gemeinsamen Bewegung schienen nicht nur die Kochendörfers, Schoders und Buschs zu haben...