Nußloch. (bz) Von einigen Überraschungen beim MLP-Cup ist Kirill Anton die größte gelungen. Am ersten Tag der Qualifikation im Nußlocher Racket Center hat der gebürtige Weißrusse den an Position vier gesetzten Paul Wörner geschlagen. "Das war ein fantastisches Match", freute sich Turnierdirektor Matthias Zimmermann mit Anton über dessen Coup, den er mit einem 11:9 im Match-Tiebreak eintütete.

Neben einer ansprechenden Zuschauerresonanz zeigte sich Zimmermann beeindruckt von der Qualität der Spiele. "Nachdem das Niveau letztes Jahr zu Beginn nicht ganz so hoch gewesen ist, knüpfen wir nun wieder an starke alte Zeiten an", so der Turnierdirektor.

Mit Niklas Albuszies hat ein junger Mann quasi in seinem "Wohnzimmer" einen großartigen Erfolg gefeiert. Der Leimener schlug Dominik Langmajer und hat sich so die Chance auf die Qualifikation für das Hauptfeld gewahrt. Das Gleiche gilt für den Schwetzinger Torben Steinorth, der den Tschechen Tomas Papik niederringen konnte und heute auf Jakob Aichhorn trifft. Der Österreicher hat gestern Moritz Hoffmann, der für den TC 02 Weinheim aufschlägt, aus dem Wettbewerb genommen.

Wer sich für die morgen beginnende erste Runde des Hauptfeldes qualifizieren möchte, muss heute zwei Partien für sich entscheiden. Der Modus sieht für Quali-Matches noch einen Match-Tiebreak bei Satzgleichstand von 1:1 vor, ab morgen wird der dritte Satz ausgespielt.