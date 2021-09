Heidelberg. (miwi) Es sollte ein Härtetest gegen einen Gegner auf internationalem Niveau werden, aber es wurde nur eine Trainingseinheit mit einem kleinen Restkader. Die MLP Academics Heidelberg haben das geplante Testspiel beim französischen Erstligisten SIG Straßburg, das am Samstag ausgetragen werden sollte, kurzfristig abgesagt. "Wir hatten nur noch acht Spieler zur Verfügung und das Risiko wäre zu groß gewesen, dass sich weitere Jungs verletzen, weil sie so viel spielen müssen", begründete Branislav Ignjatovic den ungewollten, aber dennoch notwendigen Schritt. Der Trainer der Heidelberger versammelte die einsatzfähigen Akteure aus seinem Team stattdessen in der Übungshalle, ehe am Sonntag alle die Möglichkeit erhielten, am freien Tag Geist und Körper baumeln zu lassen.

Niklas Würzner und Phillipp Heyden mussten ihren Einsatz absagen, der Spielmacher und der Center haben Knieprobleme und sollten ein paar Tage kürzertreten. Weil mit Courtney Stockard ein weiterer Academics-Spieler seit Wochen ausfällt, standen Ignjatovic schlicht zu wenige personelle Alternativen zur Verfügung, um einen ernsthaften Test in Straßburg absolvieren zu können. Die Personalie Stockard wird dabei immer unwahrscheinlicher, denn der Klub vermeidet seit ein paar Tagen eine klare Aussage zur Situation des US-Amerikaners. "Dazu muss sich der Verein äußern, ich kann dazu nichts sagen", erklärte Ignjatovic mit Blick auf den Flügelspieler, der nach den ersten Einheiten in der Vorbereitung Kreislaufprobleme hatte und seither pausiert.

Kartenverkauf hat begonnen

Mehrere medizinische Tests hat Stockard absolviert, eine genaue Diagnose wurde aber nicht verkündet. Academics-Manager Matthias Lautenschläger, derzeit im Urlaub, hat angekündigt, dass der Klub in den kommenden Tagen eine Entscheidung fällen wird.

Knapp drei Wochen vor dem ersten Ligaspiel beim Mitteldeutschen BC (25. September) läuft die Zeit gegen die Heidelberger, denn Stockard war eine wichtige Rolle im Team zugedacht und mögliche Alternativen auf dem Transfermarkt wären rar, wenn der 26-Jährige länger ausfallen sollte. Unabhängig davon, ob Stockard bleibt oder ein Neuzugang gesucht werden muss – bis zum Start der Bundesliga-Saison kann die Integration noch nicht abgeschlossen sein. Das sorgt für Sorgenfalten bei den Verantwortlichen.

Grund zur Freude gibt es aber immerhin auch. Seit dem vergangenen Wochenende haben die Fans der Academics die Möglichkeit, sich Tageskarten für die Heimspiele im SNP Dome zu sichern. Bislang setzten die Heidelberger mehr als 500 Dauerkarten ab, der Verkauf von Einzeltickets soll dafür sorgen, dass die neue Arena an der Speyerer Straße beim Auftakt in eigener Halle am 29. September gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gut gefüllt ist. Unter Beachtung der 3G-Regeln und mit einer Maskenpflicht innerhalb der Arena können die Academics vor Zuschauer spielen. Die Tickets werden aus Gründen der Nachverfolgbarkeit personalisiert ausgestellt und sind auf der Website der Academics erhältlich. "Wir freuen uns riesig, das erste Heimspiel der Saison vor unseren Fans bestreiten zu können", wird Lautenschläger in einer Mitteilung des Klubs zitiert.