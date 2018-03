Heidelberg. (miwi) Vor knapp zwei Wochen hat Matthias Lautenschläger seiner Hoffnung Ausdruck verliehen. "Ursprüngliches Ziel war, im Oktober 2019 fertig zu sein. Das würde natürlich perfekt zum Saisonbeginn passen", sagte der Manager der MLP Academics im RNZ-Interview mit Blick auf die neue Halle, die gerade in Heidelberg geplant wird und in der der Basketball-Zweitligist fortan seine Heimspiele austragen soll. Die Arena, die etwa 5000 Besuchern Platz bieten und auf der Konversionsfläche Patton Barracks in Kirchheim entstehen soll, bietet den Academics eine Perspektive in der Bundesliga. Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner macht dem Klub Hoffnung, dass noch im Jahr 2019 Basketballpartien in der 28-Millionen-Euro-Arena stattfinden werden.

"Wir gehen aktuell davon aus, dass wir den Zeitplan halten können", sagte Würzner der RNZ. Seit dem Beschluss des Gemeinderates im vergangenen Juni, die Sporthalle zu bauen, wird an dem Projekt gearbeitet. Das Gebäude wird durch die Bau- und Servicegesellschaft (BSG), eine Tochter der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH (GGH), gebaut. Im Moment werden gerade die Gespräche mit dem Unternehmen finalisiert, das mit dem Bau beauftragt wird.

Gleichzeitig werden die Planungen vorangetrieben, die Infrastruktur rund um die neue Arena zu erschaffen. "Vielleicht werden noch nicht alle Bäume im Außenbereich gepflanzt sein, wenn die Arena eröffnet wird", sagte Würzner, doch daran hängt der Erfolg des Projekts nicht. Neben den Academics wollen die Handballer der Rhein-Neckar Löwen die Halle für Champions-League- und Pokal-Spiele nutzen. Außerdem will die Stadt die Halle an rund 250 Tagen für Schul- und Vereinssport anmieten.

"Wir haben verschiedene Schritte parallel geschaltet", sagte der Heidelberger OB. So wollen die Planer den Baubeginn halten, der für das dritte Quartal 2018 vorgesehen war. Würzner weiß, dass der Zeitplan straff ist, hofft aber darauf, dass er eingehalten werden kann. Garantien gibt es aber nicht. "Bei öffentlichen Bauprojekten gibt es keine endgültige Gewissheit", so Würzner: "Sicher ist nur, dass alle Beteiligten bemüht sind, schnell voranzukommen."