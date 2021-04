Heidelberg. (miwi) "Jeder weiß, worum es geht", sagt Branislav Ignjatovic. Spätestens am kommenden Sonntag wird entschieden, wer in der 2. Basketball-Bundesliga den Aufstieg geschafft hat. Ignjatovic, der Trainer der MLP Academics Heidelberg, ist sich bewusst, was auf dem Spiel steht. Das gilt für seine Spieler ebenso. Die vorrangige Aufgabe aller Academics besteht darin, keine Gedanken an den nächsten Montag zu verschwenden, um die sportlichen Aufgaben erledigen zu können. Der Aufstieg ist für die Heidelberger zum Greifen nah, doch damit soll sich niemand befassen. Im Fokus steht für den Trainer die Partie am Montagabend (19 Uhr) gegen die Kirchheim Knights.

Es ist verlockend, Gedankenexperimente zu starten – und gefährlich ist es auch. Nach drei von sechs Spielen in den Playoffs, die in diesem Jahr pandemiebedingt in einem Gruppenmodus ausgetragen werden, sind die Academics Tabellenführer ihrer Gruppe. Mit drei Siegen ist die Bilanz lupenrein, während alle drei Mitkonkurrenten einen Sieg und zwei Niederlagen angesammelt haben.

Aufstieg zum Greifen nah

Das bedeutet, dass die Heidelberger auch dann den Aufstieg sicher haben, wenn sie in einem der kommenden drei Partien patzen. Das verleitet dazu, sich in Rechenspielen zu üben.

"Da mache ich nicht mit", sagt Ignjatovic entschlossen. Der Serbe weiß, dass die größeren Gefahren in den kommenden Tagen nicht auf dem Spielfeld lauern, sondern in den Köpfen. "Das ist ein mentaler Kampf", sagt der erfahrene Basketballlehrer, der gerade jetzt auch als Psychologe gefragt ist. Ignjatovic muss dafür sorgen, dass der Fokus seiner Spieler auf die sportlichen Aufgaben ausgerichtet ist. "Ich habe mit den Jungs viel geredet. Für uns geht es nur darum, dass wir das Spiel gegen Kirchheim konzentriert angehen. Wenn wir es gewinnen, schauen wir weiter", sagt Ignjatovic.

Für ihn ist es hilfreich, dass erst am Freitag beim "Hinspiel" in Kirchheim offensichtlich wurde, dass es keinen Automatismus für Siege gibt. Erst in den letzten beiden Minuten machten die Academics den 89:83-Erfolg klar, nachdem sie zuvor einen 38:50-Halbzeit-Rückstand aufholen mussten. "Ich will nicht zu kritisch klingen, denn besser könnte die Ausgangsposition nicht sein", sagt Ignjatovic, schiebt aber eine Warnung ein: "Wir haben in Kirchheim gesehen, wie eng die Unterschiede sind. Wir hätten auch verlieren können."

Das stimmt, aber die Academics überzeugten in den Playoffs vor allem deshalb, weil sie trotz Rückschlägen in den drei bisherigen Partien jeweils einen Weg fanden, am Ende zu gewinnen. In der wichtigsten Phase der Saison scheinen die Spieler in der Lage zu sein, noch etwas mehr an Willen aus sich herauszukitzeln.

Gerade in Kirchheim beeindruckte die unbedingte Entschlossenheit, mit der sich das Team gegen eine drohende Niederlage wehrte. In vielen Bereichen erreichten die Heidelberger nicht ihr bestes Niveau, waren kämpferisch jedoch nicht zu stoppen.

Das macht Hoffnung für die nächste Partie gegen die Knights. Im SNP Dome soll mit dem nächsten Sieg der Traum von der Bundesliga noch realistischer werden. "Wir machen nachher noch Videoanalyse und danach ein Training", sagte Ignjatovic am Sonntag. Er wollte seine Spieler zielgenau auf die nächste sportliche Aufgabe vorbereiten – und dadurch davon abhalten, sich mit irgendwelchen Rechenspielen zu beschäftigen.

2. Basketball-Bundesliga, Playoffs, Montag, 19 Uhr: MLP Academics Heidelberg – Kirchheim Knights.