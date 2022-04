Von Jürgen Berger

Heidelberg. Es war der perfekte Basketballabend für die MLP Academics. Trainer Branislav Ignjatovic verfolgte das Bundesliga-Heimspiel von Gießen gegen Braunschweig vor dem heimischen Fernseher – und konnte sich früh entspannen. Die Hessen waren bei der 66:82-Niederlage am Mittwoch schnell abgehängt, was beim Aufsteiger aus Heidelberg für große Glücksgefühle sorgte. Klassenerhalt eingetütet, endgültig. Was will man mehr.

"Ich empfinde große Genugtuung und Freude", beschreibt Ignjatovic seine Gefühlslage. "Es ist eine tolle Sache, dieses Ziel vier Spieltage vor Saisonende endgültig erreicht zu haben." Seine Ehefrau Gordana gratulierte als Erste, kurz darauf folgten weitere Glückwünsche – auch von Matthias Lautenschläger. Der Academics-Manager war ebenfalls in Feierlaune, gönnte sich einen Prosecco. "Der Klassenerhalt war nach den Heimsiegen über Frankfurt und Gießen im Prinzip zwar nur noch eine Formsache. Jetzt fühlt es sich aber sehr gut an", erklärt der 42-Jährige. Für das Saisonende kündigte er schon einmal eine größere Feier an, doch zuvor will er mit der Mannschaft noch den bestmöglichen Rundenabschluss schaffen. Und dazu würde natürlich ein Heimsieg am Samstag (18 Uhr) gegen Oldenburg perfekt passen. Zumal die Academics mit dem Tabellennachbarn noch eine Rechnung offen haben.

Anfang Februar bekamen die Heidelberger im ersten Duell eine Abreibung verpasst. Das 73:109 bedeutete die höchste Saisonniederlage – und dieser Stachel sitzt noch immer tief. "Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Wir waren nie auf Augenhöhe", erinnert sich Ignjatovic. Sein Team stand neben sich, war in allen Belangen unterlegen. Das soll sich diesmal ändern, doch der Coach warnt vor dem Kontrahenten. "Oldenburg sollte von der Qualität und vom Etat in der unteren Tabellenregion eigentlich nichts zu suchen haben", sagt der 55-Jährige und ergänzt: "Das zeigt aber auch die Ausgeglichenheit der BBL." Soll heißen: Mit Einsatz und Willen ist viel möglich, auch wieder für die personell geschwächten Heidelberger. "Meine Hoffnung ist natürlich, dass wir vor eigenem Publikum befreit aufspielen. Zusätzliche Motivation brauchen wir nicht", erläutert Ignjatovic, der nur allzu gerne den zwölften Erfolg einfahren würde.

Immerhin haben Kelvin Martin (Wade) und Brekkott Chapman (Achillessehne) wieder ein leichtes Training absolvieren können. Über einen eventuellen Einsatz gegen Oldenburg will der Coach kurzfristig entscheiden. Aufbau-Ass Robert Lowery droht unterdessen eine Sperre. Die BBL hat gegen den US-Amerikaner ein Verfahren eingeleitet, nachdem dieser seinen Gegenspieler Karsten Tadda bei der Heimniederlage gegen Bonn mit dem Ellbogen gefoult hatte. "Wir haben unsere Stellungnahme eingereicht und rechnen bis Freitagvormittag mit einem Urteil", erklärt Lautenschläger. Ein Ausfall von Lowery wäre ein schwerer Schlag. Bleibt noch das Thema Zukunftsplanung. "Es gibt noch keinen Gesprächstermin, aber die Academics sind mein Herzensprojekt und meine erste Priorität", sagt Ignjatovic, dessen Vertrag ausläuft. "Wenn der Klub einen besseren Kandidaten findet, muss ich das akzeptieren und nach anderen Optionen schauen. Ich will mich damit aber nicht beschäftigen und erst die Saison beenden." Nach Oldenburg stehen noch die Partien gegen Bamberg, Berlin und Ludwigsburg auf dem Programm.

Basketball-Bundesliga, Samstag, 18 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Oldenburg (SNP Dome).