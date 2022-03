Von Nikolas Beck

Heidelberg. Vorentscheidung, Woche der Wahrheit, Schicksalsspiele: Der Sportjargon kennt viele Bezeichnungen für die Situation, in der sich die MLP Academics gerade befinden. Branislav Ignjatovic findet sie alle unpassend. Der Trainer der Heidelberger Basketballer weigert sich, den beiden Heimspielen an diesem Dienstag gegen Frankfurt (19 Uhr) und am Samstag gegen Gießen (18 Uhr/beide jeweils MagentaSport) Endspielcharakter zu verleihen.

Branislav Ignjatovic. Foto: vaf

"Dafür haben wir bislang zu viel richtig gemacht", sagt Ignjatovic und bezeichnet den bisherigen Saisonverlauf des Aufsteigers als "Riesenerfolg für den Heidelberger Basketball". Neun Spieltage vor Schluss haben die Academics bereits neun Siege feiern können. "In der vergangenen Saison hat das schon gereicht, um in der Liga zu bleiben", betont Ignjatovic. Aktuell wolle er aber eigentlich gar nicht auf die Tabelle schauen.

Schade eigentlich, denn die liest sich für den Serben und sein Team trotz der deutlichen 76:100-Niederlage am Samstag gegen Hamburg recht erfreulich. Als aktuell Zwölfter haben die Heidelberger genauso wie die vier Teams dahinter drei Siege Vorsprung auf Abstiegsränge 17 und 18. Dort stehen momentan – Sie ahnen es – Frankfurt und Gießen. Für die Skyliners und die 46ers gibt es also im SNP Dome viel zu verlieren, während für die Academics eine Niederlage kein Beinbruch wäre, mit einem Sieg der Gegner allerdings so gut wie sicher distanziert wäre.

Ignjatovic warnt dennoch: "Frankfurt hatte immer wieder Verletzungspech, sich aber gerade noch mal mit dem polnischen Nationalspieler Marcel Ponitka verstärkt." Außerdem kam mit dem Italiener Luca Dalmonte in der vergangenen Woche ein neuer Trainer. "Wir brauchen Energie auf dem Feld und auf den Rängen", sagt der Academics-Coach, "jeder in der Halle muss wissen, dass das hier Abstiegskampf ist, für Frankfurt vielleicht schon sportlicher Überlebenskampf."

Die Niederlage gegen Hamburg sei abgehakt: "Wenn du ein schlechtes Spiel gegen einen guten Gegner machst, verlierst du nun mal so deutlich." In den Duellen mit den Hessen hofft der 55-Jährige, dass sich vor allem seine Leistungsträger wieder steigern können. Wenngleich am Montagvormittag ausgerechnet Rob Lowery, der in dieser Saison vielleicht wichtigste Mann, kränkelte. Gegen die Towers aus dem Norden hatten die Starter den Beginn völlig verschlafen, sodass die Partie nach zehn Minuten nahezu entschieden war. Seine Spieler an der Ehre packen müsse er deswegen aber nicht. "Die Jungs haben alle genug Stolz und wissen, wenn sie eine schlechte Leistung gezeigt haben."

Und sie wissen auch, dass mit zwei Heimsiegen das Abstiegsgespenst wohl endgültig aus Heidelberg vertrieben wäre. Obwohl Branislav Ignjatovic das heute noch nicht hören will.