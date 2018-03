Schriesheim. (ke) Die 43. Auflage der Boxmatinee im Mathaisemarkt-Festzelt ist am Sonntag ab 10.30 Uhr Schauplatz eines vielversprechenden Vergleichs: National- und Landes-Kaderathleten aus Baden-Württemberg treffen auf das U22-Nationalteam aus Italien. Beide Staffeln stehen in der der Vorbereitung zweier wichtiger Wettkämpfe: Die U22-Europameisterschaften findet ab Ende März in Rumänien statt. Und auch das Internationale Chemiepokal-Turnier (CPT) der Elite im Juni in Halle/Saale gilt es mit starken Gegnern optimal vorzubereiten.

Für das seit DDR-Zeiten weltweit renommierte CPT in Halle hat sich neben Russland und USA erstmals wieder die führende Boxnation Kuba angesagt. Deshalb startet auch Nationalkader-Fliegengewichtler Hamza Touba seine Vorbereitungen bereits bei der Boxmatinee an der Bergstraße. Der WM- und Olympiateilnehmer sowie mehrfache Deutsche Meister des BC Neuss lebt seit 2017 in Edingen-Neckarhausen und trainiert die Nachwuchsboxer des gastgebenden KSV Schriesheim. Touba, Bronzegewinner der Europaspiele von 2015, soll im Limit bis 52 Kilogramm auf Italiens Cristian Zara treffen.

Erik Pfeifer gibt Comeback

Ein besonderer Leckerbissen, der in der Box-Welt Beachtung finden wird: Mit dem superschweren Erik Pfeifer aus Leimen erwartet ein früherer Weltmeister im Trikot der Gastgeber seinen italienischen Kontrahenten Azis Abbes Mouhiidine. Pfeifer, der mehrfache deutsche Meister und zweifache Olympiateilnehmer von 2012 und 2016 in der offenen Kampfgewichtsklasse über 91 Kilogramm (Superschwer), will nach längerer Kampfpause sein Comeback starten. Pfeifer boxt Mouhiidine bereits heute beim Erststart dieses Vergleichs unter der Regie des Boxverbands Baden-Württemberg (BVBW) in Pfullendorf.

Doch auch Spitzenathleten aus dem Boxverband Baden-Württemberg wie die amtierenden nationalen Meister Wladislaw Baryshnik (Halbweltergewicht, Backnang) und Xhek Paskali (Halbschwer, Ludwigsburg) treten bei der Boxmatinee im Mathaisemarkt-Festzelt an. WM-Teilnehmer Igor Teziev aus Esslingen prüft dort Italiens Filippo Spinelli im Schwergewicht. Nach seiner WM-Niederlage 2017 in Hamburg befindet sich der Sportsoldat nach zwei Bundesligasiegen wieder im Aufwind. Er hofft ebenso wie die Länderkampfkandidaten Baryshnik, Kastriot Sopa (Heilbronn, Europaspiele-Dritter 2015), Stephan Nikitin (Boxing Villingen-Schwenningen, Deutscher Vizemeister 2016), Athanasios Kazakis (Schwäbisch-Gmünd, Deutscher Vizemeister 2018) auf einen Start beim Chemiepokal.