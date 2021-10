Mannheim. (dh) Corona-Chaos beim SV Waldhof. Wie die RNZ bereits berichtet hatte, musste das für Donnerstag angesetzte Testspiel beim Karlsruher SC abgesagt werden, da es bei den täglichen Testungen der Spieler, Trainer und Betreuer zu einem positiven Ergebnis kam. Infolgedessen wurden weitere Tests durchgeführt, die zu weiteren Corona-Fällen geführt haben. Um wen es sich genau handelt, ist unklar.

Beim ersten positiven Fall soll es sich um Dominik Martinovic gehandelt haben, was ebenfalls nicht von Vereinsseite bestätigt wurde. Fakt ist, dass der Deutsch-Kroate schon das letzte Drittliga-Spiel gegen den SC Verl am vergangenen Sonntag wegen einer Erkältung verpasst hatte, damals aber nicht positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Martinovic war daraufhin eine Woche nicht im Mannschaftstraining und stieß erst wieder für das geplante Testspiel gegen den KSC zum Team.

Immunisierte und negativ getestete Spieler dürfen weiterhin am Trainingsbetrieb teilnehmen. Da am Wochenende ohnehin trainingsfrei ist, befindet sich aktuell niemand am Alsenweg. Inwieweit am Montag wieder trainiert werden kann, muss sich zeigen, denn auch Trainer Patrick Glöckner soll sich unter den Infizierten befinden.

Der SVW ist im stetigen Austausch mit dem Gesundheitsamt und will am Montag über weitere Schritte entscheiden. Wie viele Spieler sich aktuell in Quarantäne befinden ist unklar, nach RNZ-Infos sollen sich darunter aber auch Spieler befinden, die nicht positiv getestet wurden, sondern als direkte Kontaktpersonen gelten.

Somit könnte auch das nächste Pflichtspiel des SVW in Gefahr sein. Die Blau-Schwarzen müssen eigentlich am kommenden Samstag beim TSV 1860 München antreten. Sollte der SV Waldhof bis dahin über 16 einsatzfähige Spieler Kader-Spieler verfügen, muss er antreten. Klar ist, dass die aktuelle Situation dem so gut gestarteten SVW schwer zusetzt.

Bei einer routinemäßigen Testung gegen das Corona-Virus am gestrigen Donnerstag gab es im Team rund um den SV Waldhof Mannheim positive COVID-19 Fälle. Darunter befinden sich Spieler und Personen aus dem Staff des SV Waldhof Mannheim. #svw07 #wirsindwaldhof pic.twitter.com/C26UjGKkad — SV Waldhof Mannheim (@svw07) October 8, 2021

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 16.44 Uhr

Testspiel gegen KSC wegen möglichen Coronafalls abgesagt

Mannheim. (dh) Das für den heutigen Donnerstag angesetzte Testspiel des SV Waldhof beim Karlsruher SC wurde kurzfristig abgesagt. Der SVW trat aufgrund einer internen Vorsichtsmaßnahme die Reise in die Fächerstadt nicht mit an. Vieles deutet auf einen Coronafall innerhalb der Mannschaft hin. Offiziell bestätigt ist dies nicht.

In Karlsruhe hätte wohl auch wieder der 19-jährige Franzose Clement Jaslet, der momentan als Testspieler bei den Blau-Schwarzen weilt, seine Einsatzminuten bekommen. Dass Jaslet überhaupt ein Thema beim SVW zu sein scheint, überrascht.

Denn einen Mittelfeld-Spieler, der auf der Sechser-Position zuhause ist, benötigt man eigentlich nicht. Hier ist man bereits gut besetzt.

Doch es soll sich ähnlich wie bei Adrien Lebeau verhalten. Auch ihn hatte niemand auf dem Zettel, mittlerweile hat er sich unverzichtbar gemacht. Jaslet hat mittwochs erstmals in der Vormittagseinheit mit den Buwe trainiert und lief dann gleich im Test gegen Türkspor Mannheim auf.