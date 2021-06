Mannheim. (dpa) Die Rhein-Neckar Löwen müssen in der Handball-Bundesliga erneut auf Torhüter Andreas Palicka verzichten. Der schwedische Nationalkeeper wird seiner Mannschaft wegen einer Muskelverletzung zumindest beim Auswärtsspiel am Mittwoch (19 Uhr/Sky) beim HBW Balingen-Weilstetten fehlen, wie die Löwen am Dienstag mitteilten. Wann der 34-Jährige wieder fit ist, sei aktuell nicht abzuschätzen. Palicka hatte den Mannheimern bereits Ende des vergangenen Jahres wegen einer Bänderverletzung länger gefehlt.