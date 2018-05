Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. Der Mannheim-Marathon, der am heutigen Samstag um 19 Uhr gestartet wird, wartet in diesem Jahr mit einem neuen Konzept auf. Die Verpflichtung von schnellen Läufern aus Afrika ist in diesem Konzept nicht mehr vorgesehen. Stattdessen setzt man auf deutsche Topathleten und (Nachwuchs-)Läufer aus der Region.

Eine davon ist Fabienne Amrhein (MTG Mannheim), auch wenn die Wieslocherin zwei Wochen nach ihrem Titelgewinn bei den deutschen Marathon-Meisterschaften in Düsseldorf "nur" in der Team-Staffel antritt. Amrhein, die durch ihre Leistung in Düsseldorf beste Chancen hat, bei dem im Rahmen der EM im Sommer in Berlin ausgetragenen Marathon-Europacup dabei zu sein, ist ein Kind des Mannheim Marathons.

Sie ist in den vergangenen Jahren über diverse Distanzen gestartet. "Wir sind stolz, dass wir ihr über Jahre eine Bühne bieten konnten und freuen uns, dass sie dabei ist und als Start-Läuferin ihre Staffel anführen wird", sagt Christian Herbert, Geschäftsführer der Sporteventagentur M3, die den Marathon veranstaltet.

Ein weiterer Läufer aus der Region, der für Furore sorgen könnte, ist Pierre-Emmanuel Alexandre. Der Heidelberger gewann im Vorjahr den Trail Marathon in Heidelberg und gehört zu den Anwärtern auf einen Podiumsplatz im Halbmarathon. Das könnte bei den Frauen Sophie Crommelinck vom TV Schriesheim gelingen.

Der Mannheim-Marathon feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, die Veranstaltung findet zum 15. Mal statt und ist laut Herbert "Symbolträger der Metropolregion Rhein-Neckar geworden". Im Laufe dieser 15 Austragungen ist viel passiert: 2004 die Einbindung Ludwigshafens, 2006 der orkanbedingte Ausfall, 2014 die Fehlleitung der Spitzenläufer, der Wegfall der Handbiker und der Inliner oder das unbefriedigende Vorjahr - durch Edwin Kosgei von 2:15:54 Stunden gab es zwar einen Streckenrekord, aber aufgrund des ungewohnten Termins an einem Sonntag auch nicht einmal 8000 Teilnehmer.

Nun ist die Zahl der Läufer wieder gestiegen. Es gibt über 8000 Voranmeldungen. Aufgrund der Nachmeldungen rechnen die Verantwortlichen mit 9000 bis 10.000 Teilnehmern. Das sind zwar immer noch deutlich weniger als in den besten Jahren - 2013 nahmen rund 12.000 Sportler teil - jedoch wieder ein deutlicher Anstieg und ein positives Zeichen für die Zukunft.