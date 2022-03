Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Stefan Hübner arbeitet nicht für Funk und Fernsehen. Nein, er schreibt auch für keine Zeitung. Er macht etwas ganz anderes: Hübner verdient Geld, indem er die Bundesliga-Volleyballer der SVG Lüneburg trainiert.

Und trotzdem sind wir uns sicher: Hübner wäre ein sehr guter Journalist.

"Ich weiß, dass es viele Dinge, viele Zahlen, viele Statistiken gibt. Aber das ist für uns unwichtig. Wir fokussieren uns nur auf unseren Job", sagte er am Mittwochmittag: "Alles drumherum ist toll für die Fans und die Journalisten – die können dann die Geschichten draus machen."

Stefan Hübner. F: dpa

Da lassen wir uns nicht zweimal bitten: Wenn am Sonntag (16.45 Uhr) das Volleyball-Pokalfinale in der Mannheimer SAP Arena stattfindet, wollen sich die Lüneburger gegen den VfB Friedrichshafen durchsetzen.

Sie wollen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel holen.

Sie sind schon zweimal im Finale – an Friedrichshafen – gescheitert.

Und: Friedrichshafens Trainer Mark Lebedew hat in seiner langen Karriere noch nie irgendeinen Pokal gewonnen.

Alles schöne Geschichten, die schönste und wichtigste ist aber: Der Volleyball-Sport will sich auf der größten Bühne des Jahres von seiner Schokoladenseite zeigen.

"Man hat während einer Saison viele Auswärtsspiele, aber in Mannheim kann man nur einmal im Jahr spielen. Das macht den Reiz aus", sagt Thilo Späth-Westerholt, VfB-Geschäftsführer. Und weiter: "In so einer Event-Arena zu spielen, ist nicht alltäglich." Deshalb werde man auch schon am Samstag in der Halle sein, um sich an die Gegebenheiten zu gewöhnen. Und Hübner ergänzte: "Die Fans machen den Spaßfaktor aus. Ohne Zuschauer – gerade in so einer großen Halle – wäre es nur halb so schön."

3500 Tickets sind bereits über die Theke gegangen, 6000 Menschen dürften theoretisch in die Multifunktionshalle kommen. Julia Retzlaff kündigte an: "Wir hoffen auf die 4000. Sollte es noch einen Ansturm geben, werden wir niemanden abweisen müssen." Die Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga hatte ansonsten wenig Gutes zu verkünden – zu stressig waren die vergangenen Tage für ihr Team und sie.

Schließlich findet das Pokal-Finale traditionell bei den Herren und Damen am gleichen Tag statt. Es war für Sonntag um 14 Uhr angesetzt. Weil der Dresdner SC (der gegen den MTV Stuttgart spielen sollte) aber vor einigen Tagen gleich mehrere Corona-Fälle meldete, kam am Mittwochabend dann die Meldung: Das Damen-Endspiel wird kurzfristig abgesagt und stattdessen soll die Bundesligapartie VC Wiesbaden gegen Allianz MTV Stuttgart – quasi als Ersatz – ausgetragen werden.

Corona-Angst gibt’s bei den Herren nicht. Beide Teams versuchen die Situation auszublenden. Hübner meinte: "Klar hat man Mitgefühl. Das hätte jedem passieren können – und kann es immer noch." Sein Pendant Lebedew wollte sich (ebenfalls) nur auf das Sportliche konzentrieren. Der Trainer, der unter anderem schon in Belgien, Italien und Polen das Pritschen und Baggern lehrte, sagte: "Ich hoffe, dass ich den Pott am Sonntag nach oben drücken kann."

Ach ja, zurück zum Anfang. Als Hübner darauf angesprochen wurde, dass sein Klub ja bereits zum dritten Mal im Finale stehe und es noch nie für den ganz großen Wurf gereicht habe, entgegnete er mit einem Augenzwinkern: "Je öfter man dabei ist, desto wahrscheinlicher wird’s auch, dass man mal gewinnt."

Na ja – Stefan Hübner wäre sicherlich ein guter Journalist. Aber Mathelehrer?