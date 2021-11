Von Rainer Kundel

Mannheim. Gelegener könnte die zwölftägige Ligapause für die Adler Mannheim nicht kommen. Der DEL-Tabellenführer fuhr bei seinem 16. Sieg teilweise auf der letzten Rille, fand aber wieder mal einen Weg, nach zwei Zusatzschichten (Verlängerung und Penaltyschießen) zu Punkten zu kommen. "Wir hatten die Verpflichtung, nach der Niederlage in Schwenningen schnell eine Antwort zu finden, das war nicht immer schön und elegant, aber Nürnberg ist mit fünf Siegen am Stück gekommen und hat uns unter Druck gesetzt", hakte Trainer Pavel Gross das 19. Saisonspiel ab.

Einige aufgrund vieler Verletzungen und Krankheiten stark belastete Spieler brauchen dringend Erholung, verdient haben sie diese alle. Am Sonntag fehlte mit Matthias Plachta ein weiterer Leistungsträger. Der 30-Jährige wurde bei den routinemäßig von der Liga angeordneten PCR-Tests positiv auf Covid-19 getestet, nach Klubangaben ohne größere Symptome. Dazu musste der angeschlagene Mark Katic passen – über Nacht erhöhte sich die Ausfall-Liste auf fünf Namen. "Wir sind ja kurzfristige Umstellungen gewohnt", machte Nico Krämmer kein Aufheben um seine Versetzung.

Die "Allzweckwaffe" der Blau-Weiß-Roten nahm Plachtas Platz ein, mit Andrew Desjardins und David Wolf in einer Sturmreihe. Als wäre es das selbstverständlich, kreierten die drei nach 49 Sekunden die Führung. "Wolf hat die Scheibe super von der Bande rausgearbeitet, ich habe ’Desi’ im Augenwinkel am langen Pfosten gesehen und konnte auf ihn weiterleiten", schilderte Krämmer.

Sicherheit wollte dennoch nicht einkehren. Eishockey ist zwar ein Spiel, dessen Torszenen sich auch aus Fehlern des Gegners ergeben, nach dem Geschmack der Adler-Anhänger waren es deren am Sonntag aber einige zu viel. Selbst während einer Fünf-Minuten-Überzahl – Nürnbergs Friedrich hatte Florian Elias in die Bande gerammt – und einer weiteren Strafzeit gegen Welsh versäumte man, das 2:0 nachzulegen. Wolf visierte bei fast leerem Gehäuse noch Torhüter Treutle an, Lean Bergmann den Pfosten (34.). Der Ausgleich durch Stoa (39.) zeichnete sich mehrfach ab und war mehr verdient wie das 1:2 (45.) durch den gleichen Schützen umstritten war.

Ohnehin in Unterzahl wurde Korbinian Holzer der Schläger aus der Hand geschlagen, ohne, dass dies einer der beiden ehemaligen Profis im "Streifendienst" geahndet hätte. Das Publikum zeigte sich empört, die Adler-Bank entsetzt. "Wenn sich die Schiedsrichter die Sache nochmals ansehen, glaube ich, dass sie zu einer anderen Entscheidung kommen würden", äußerte sich Gross mit etwas Abstand zum emotionalen Geschehen diplomatisch. "Dieses Tor hat bei uns nochmals Kräfte freigesetzt", war sich Thomas Larkin sicher. Mit Wut im Bauch glich der Verteidiger, von Desjardins in Szene gesetzt, gut zwei Minuten später aus.

Erst in der Verlängerung lag das Chancenplus bei den Hausherren, die sich letztlich wie schon eine Woche zuvor gegen Straubing beim Shootout durchsetzten und in Person von Borna Rendulic und Nigel Dawes trafen, während der gewohnt starke Felix Brückmann alle Nürnberger Schützen ausstach. Die Erkenntnis: Selten waren die Franken so dicht dran, ihre ernüchternde Serie von nunmehr 14 Pleiten in Folge in der Kurpfalz endlich zu beenden – sie bleiben ein Lieblingsgegner für die Adler, selbst an einem Tag, wo für die Greifvögel nicht alles rund läuft.

Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3:2 n.P. (1:0, 0:1,1:1,0:0,1:0); Tore: 1:0 Desjardins (1.), 1:1 Stoa (39.), 1:2 Stoa (45.), 2:2 Larkin (47.), 3:2 Rendulic (65. /Penalty); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Steingross (Berlin); Strafminuten: 4/11; Zuschauer: 8139.