Von Michael Wilkening

Mannheim. Vielleicht sollte sich Bernhard Trares mal bei Uli Hoeneß erkundigen. Der Trainer des SV Waldhof braucht keinen Einblick in die aktuellen Verwerfungen beim FC Bayern, aber vielleicht könnte der Präsident des Rekordmeisters, der jahrzehntelang als Manager den Weg der Münchner an die Spitze anleitete, Tipps geben, wie man damit umgeht, dass sich Gegner gegen die eigene Mannschaft besonders anstrengen. Schließlich ist eine Begegnung gegen den FCB für viele Klubs das "Spiel des Jahres", daran sind die Münchner gewöhnt. "Ich würde mir wünschen, dass die auch gegen die anderen Top-Mannschaften eine solche Leistung zeigen", sagte der Waldhof-Coach am Freitagabend.

"Die" - das waren die Kicker der U23 der TSG Hoffenheim, die sich mit einem beherzten Auftritt ein 3:3-Unentschieden in Mannheim erkämpft und erspielt hatten. In einem unterhaltsamen Fußballspiel, in dem es wunderbar herausgespielte Tore zu sehen gab, verlor der SVW wie schon beim 3:3 gegen Walldorf ein paar Wochen zuvor Punkte, die im Kampf um den Aufstieg in die Dritte Liga vielleicht noch fehlen werden. "Ich hätte gerne Unterstützung bei unseren Zielen", ereiferte sich Trares - und meinte damit nicht, dass die Hoffenheimer seinem Team doch bitte den Sieg ohne Gegenwehr hätten überlassen sollen. Der Fußballlehrer ärgerte sich vielmehr darüber, dass die TSG Anfang November in Saarbrücken 0:5 verloren hatte. "Das Spiel der Hoffenheimer war eine Katastrophe", sagte Trares, der sich die Partie zwecks Beobachtung des Gegners im Stadion angeschaut hatte. Dort fehlte dem Waldhof-Coach die Leidenschaft, die die TSG im Carl-Benz-Stadion zeigte.

In Mannheim war bei den Hoffenheimern nichts "katastrophal", denn die Talente des Rivalen aus dem Kraichgau spielten richtig gut und erwehrten sich damit erfolgreich dem souveränen Tabellenführer, dem auf den letzten Etappen des Kalenderjahres ein wenig die Puste ausgeht. Beim 2:0-Erfolg eine Woche zuvor in Ulm benötigten die Waldhöfer zum ersten Mal in dieser Saison mächtig Dusel, um zu gewinnen, gegen Hoffenheim reichte die Kraft nicht mehr, um eine 3:1-Führung erfolgreich zu verwalten. Die vielen Verletzungen der zurückliegenden Monate haben bei den Gesunden, die ohne Pause spielen mussten, für einen großen Kräfteverschleiß gesorgt. "Wir standen zuletzt nur noch mit neun Spielern auf dem Trainingsplatz", erklärte Trares.

Gegen Hoffenheim standen der angeschlagene Kevin Conrad, der gerade erst wieder gesunde Gianluca Korte und Maurice Hirsch, der nur wenig Spielpraxis besitzt, in der Startformation. Ihnen und vielen Kollegen reichte die Luft nicht für 90 Minuten, sodass die laufstarken Hoffenheimer durch Philipp Strompf (72.) und Meris Skenderovic (81.) zum 3:3 kamen. Zuvor hatten Gianluca Korte (3.), Marco Schuster (27.) und Dorian Diring (55.) für die Waldhöfer getroffen, Christoph Baumgartner zwischendurch den ersten Hoffenheimer Treffer erzielt (32.).

Ein Mal müssen die Mannheimer noch Energie aufbringen, um die überaus erfolgreiche Saisonhälfte mit einem guten Gefühl abzuschließen. Am kommenden Samstag steht die Partie beim SC Hessen Dreieich an, anschließend können sich die Mannheimer in der Winterpause erholen. "Die kämpfen gegen den Abstieg, die werden alles gegen uns versuchen", ahnt Trares, dass in Dreieich erneut eine Mannschaft auf der anderen Platzseite Aufstellung nimmt, die eigene Ziele verfolgt. Ein Spaziergang für den SVW ist also nicht zu erwarten.

Hilfe kommt irgendwann vielleicht aus dem Kraichgau. Marco Wildersinn, der Trainer der Hoffenheimer U23, machte den Waldhöfern Hoffnung. Er versprach, sich im Rückspiel gegen den 1. FC Saarbrücken anstrengen zu wollen. Das 0:5 vor ein paar Wochen sei nun wirklich keine Absicht gewesen.