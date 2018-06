Von Joachim Klaehn

Reute/Heidelberg. Der einstige Skistar Marc Girardelli (54) ist am Mittwochabend im Racket Center Nußloch (ab 18.30 Uhr) zu Gast und wird aus seinem zweiten Kriminalroman "Mordsschnee" vorlesen. In lockerer Atmosphäre auf der Gartenterrasse, flankiert von einer gastronomischen Versorgung, wird der erfolgreiche Unternehmer Einblicke in seine Schreibwerkstatt und in sein Leben zulassen. Vor dieser außergewöhnlichen Veranstaltung führte die RNZ ein ausführliches Interview mit Sympathieträger Girardelli.

Kongeniale Autoren: Die "Kriminalisten" Michaela Grünig und Girardelli. Foto: privat

Herr Girardelli, Sie haben mal über sich selbst gesagt: "Ich bin ein Typ, der sich gerne neuen Herausforderungen stellt". Woher kommt diese Haltung?

Das lässt sich aus meiner Historie als Sportler erklären. Ich war immer wieder mit Situationen konfrontiert, die du nicht planen kannst. Also musste ich improvisieren und war gezwungen, Dinge auf schnellstmögliche Art lösen zu müssen. Es gab viele Erlebnisse, die mir im späteren Leben geholfen und dazu beigetragen haben, wach zu bleiben.

Nach Ihrer Sportlerkarriere haben Sie als Unternehmer, Ski-Experte, Kolumnist, Kommentator und Autor ein ganz breites Spektrum abgedeckt. Wir fragen mal frech: Langeweile kennen Sie nicht, oder?

Sie treffen es auf den Punkt. Es wäre mir zu langweilig, nichts zu machen. Der Tag hat 24 Stunden - und ich will meine Lebenszeit nicht vertrödeln. Ich bin einfach neugierig, offen und leidenschaftlich. Im vorletzten Herbst habe ich bei einem Golfturnier mit Rafael Nadal einen Geschäftsmann mit seiner Frau getroffen, die ihrerseits hauptberuflich Krimigeschichten schreibt. Ich selbst wollte schon länger ein Buch schreiben, aber eben keine Biografie. Die schreibe ich dann mit 90 (lacht). Michaela Grünig und ich haben uns rund zwei Monate lang intensiv ausgetauscht und beschlossen: Wir machen einen Ski-Krimi. Die Rollenverteilung war schnell klar, mit meiner Expertise übers Skifahren mein Part umrissen, Michaela war für das Kriminalistische, die Intrigen und die Liebesgeschichte zuständig. Das können Frauen ohnehin viel besser als wir Männer!

Hintergrund Marc Girardelli wurde am 18. Juli 1963 in Lustenau/Vorarlberg geboren. Als Zwolfjähriger wechselte Girardelli auf Initiative seines Vaters Helmut zum luxemburgischen Skiverband. Der frühere Weltklasse-Rennläufer gewann fünf Mal den Gesamt-Weltcup und war vier Mal Weltmeister. Seit seinem Rücktritt 1997 arbeitet er als Unternehmer, Kolumnist, Kommentator, Berater und Buchautor. [+] Lesen Sie mehr Marc Girardelli wurde am 18. Juli 1963 in Lustenau/Vorarlberg geboren. Als Zwolfjähriger wechselte Girardelli auf Initiative seines Vaters Helmut zum luxemburgischen Skiverband. Der frühere Weltklasse-Rennläufer gewann fünf Mal den Gesamt-Weltcup und war vier Mal Weltmeister. Seit seinem Rücktritt 1997 arbeitet er als Unternehmer, Kolumnist, Kommentator, Berater und Buchautor. Girardelli lebt im 700-Seelen-Örtchen Reute in der Schweiz. (jog)

[-] Weniger anzeigen

Was darf das Publikum bei Ihrer Buchlesung denn erwarten?

Ach, wissen Sie, viele Leute kennen vielleicht noch meinen Namen, aber mein Karriereende liegt über 20 Jahre zurück, da können mich manche nicht mehr richtig zuordnen. Ich helfe den Zuhörern auf die Sprünge und erzähle darüber, wie ich dazu kam, ein Buch zu schreiben, welche autobiografischen Züge in bestimmten Sequenzen und Szenen Eins-zu-Eins in die Geschichte eingeflossen sind. Beide Krimis sind besser als eine Biografie geworden, tiefgründiger, emotionaler und packender, wie ich finde.

Gesunde Distanz kann ja beim Schreiben nie schaden.

In der Tat, man betrachtet die Thematik mehr von außen. Dennoch bleiben mein Unfall, durch den ich mit 19 Jahren zum 15-prozentigen Teilinvaliden wurde, meine Gefühle und Erinnerungen nah bei mir. Die Romanfigur, der Testimonial, heißt seit dem Erstling "Abfahrt in den Tod" Marc Gassmann.

Ihr Alter Ego?

Wir haben lange darüber nachgedacht, es ist ein rein fiktiver Name. Als "Abfahrt in den Tod" erschienen war, erhielt ich einen Anruf. Am Apparat war Marc Gassmann. Ich sagte: ‚Wollen Sie mich veräppeln?‘ Es gibt ihn also tatsächlich, Marc Gassmann ist ein Unternehmer, der ein Installationsgeschäft in Wengen besitzt, dem Heimatort meiner Romanfigur! Witzig, oder?

Wie wurden Sie Autor?

Na ja, schon seit vielen Jahren redeten Leute auf mich ein, ich solle mein Leben erzählen. Ich drücke mich gerne schriftlich aus, bin auch für mehrere Zeitungen als Kolumnist tätig. Mich fasziniert die Kunst des Schreibens, das Emotionale und zutiefst Menschliche zu transportieren. Ich liebe gute Schriftsteller und gute Journalisten! Mein Ziel bei den Büchern "Abfahrt in den Tod" und "Mordsschnee" war es, dass jemand die Geschichten versteht, auch wenn der Leser überhaupt nichts mit Skisport zu tun hat. Wenn wir den deutschen Urlauber mit Birkenstockschuhen an der Adria erreichen, unterhalten und fesseln, dann passt alles.

Und wie greifen die dramaturgischen Rädchen von Michaela Grünig und Ihnen ineinander?

Michaela hat einen anderen Schreibstil. Unsere Arbeit setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen. Ich habe mich darüber gewundert, dass die Seiten vom Lektor nicht mehr angepasst werden mussten. Das hat mich stolz gemacht. Nach Erstellung unseres Rohkonzepts habe ich lange nicht gewusst, wer der Mörder ist. Michaela hat mich mehrere Male auf die falsche Fährte gelockt (lacht). Die Arbeit an beiden Büchern haben jeweils rund vier Monate gedauert. Michaela hat sich mit unglaublicher Intensität mit Phänomenen wie Lawinentechnik oder modernsten Daten zur Klimaerwärmung beschäftigt. Das war klasse - und ich kenne mich eben logischerweise mit dem sportlichen Touch aus.

Wie nah verfolgen Sie denn noch den alpinen Weltcup-Skizirkus?

Ich bin noch tief in diesen Sachen drin, schon allein durch mein Kolumnistendasein in Österreich und in der Schweiz. In den letzten Jahren gab es wenige Ausnahmeathleten. Marcel Hirscher ist freilich ein solcher - ein überragender Skifahrer, gegen den offenbar kein Kraut gewachsen ist, ähnlich wie einst bei Ingemar Stenmark oder Jean-Claude Killy.

Was hat sich konkret gegenüber Ihrer Ära in den 80er und 90er Jahren verändert?

Von der Organisation her ist Vieles professioneller geworden. Auch die Sicherheit genießt längst große Priorität, da die Kurvengeschwindigkeiten durch die Carving-Skier wesentlich schneller und der Druck auf die Skirennläufer heftiger geworden sind. Die Belastung auf den menschlichen Körper ist um einiges höher. Marketing- und fernsehtechnisch hat der Skisport leider gegenüber Fußball oder Tennis weiter Boden verloren. Ein Superimage hat in Deutschland, aber auch im Ausland Felix Neureuther. Ein toller Typ, der das Pech hat, eine Zeit erwischt zu haben, in der ein Marcel Hirscher alles abräumt.

Inwiefern waren Ihre Erfahrungen als Top-Skifahrer hilfreich für Ihren weiteren Lebensweg?

Sport ist gewöhnlich immer ein sehr guter Türöffner, aber auch nicht mehr. Wenn man große Persönlichkeiten trifft, dann muss man halt auch durch die Tür hindurchgehen. Und Sprachen sind ein idealer Türöffner. Deshalb habe ich nun nach Französisch, Italienisch und Englisch auch noch Russisch angefangen. Beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg treffe ich Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kultur wie z.B. Alexander Medwedev, die Nummer zwei von Gazprom. Wenn ich Persönlichkeiten aus der Kultur treffe, wie etwa Anna Netrebko, dann muss ich mich im Vorfeld ins Thema einlesen, damit ich zumindest ein paar Keynotes kenne. Ich liebe klassische Musik, aber ich hatte ja nie was mit Klassik zu tun. Und da möchte ich dann nicht wie ein Idiot dastehen. Es ist alles eine Frage der Respektbekundung. Mich begeistern Menschen, die etwas darstellen und eine große Persönlichkeit haben, ganz gleich aus welchem Bereich.

Sie haben selbst Weltcup-Rennen in Bulgarien organisiert und sind Berater des bulgarischen Skiverbands. Ohne Ironie: Wie kommt man denn auf Bulgarien und aufs Pirin-Gebirge?

Seit Jahren hatte ich schon Skievents im Kempinski in St. Moritz organisiert. Und 2004 fragte mich dann das Management vom Kempinski, ob ich Interesse hätte, die Saisoneröffnung in Bansko zu machen. Dort war Kempinski mit einem Top-Hotel bereits präsent. Ich flog runter und traf die Menschen dort, die so sportbegeistert waren, dass ich mich auf eine landesweite Kooperation eingelassen habe. Es ist ein sehr modernes, abwechslungsreiches und schönes Skigebiet. Mittlerweile organisiere ich dort alles selbst, hole Markus Wasmeier oder Hermann Maier für die Jugend als Vorbilder nach Bansko und repräsentiere quasi den Wintersport von ganz Bulgarien im Ausland. Ich hatte in der Vergangenheit Angebote von anderen Ländern, doch ich bleibe in Bulgarien, weil tolle Freundschaften entstanden sind. Wenn man mit Freunden Geschäfte machen und stets mit offenen Karten spielen kann, dann ist das wie ein Geschenk.

Was macht legendäre Abfahrten wie die Streif in Kitzbühel oder das Lauberhorn bei Wengen so spektakulär und dermaßen gefährlich? Kann ein normaler Skifahrer dort runterkommen?

Gute Frage. Kitzbühel ist ein Spezialfall. Ich mache ja jedes Jahr einen großen Kundenevent in Kitz. Selbst für gute bis sehr gute Skifahrer gilt: Die Skier müssen messerscharf abgeschliffen sein, nur um in der Lage zu sein, die Strecke quer bzw. seitlich runterzurutschen. Manche Stellen sind so eisig und steil, dass Sie nicht mal stehen bleiben können. Sie brauchen Rennskier, um die Strecke überhaupt touristisch besichtigen zu können, so steil und eisig ist sie.

Wir wären beim Mythos.

Es gibt Dinge, die man nicht wirklich erklären kann. Es ist so, als ob Sie Fallschirmspringer sind und in der Höhe von 3000 Metern aus dem Flugzeug springen - allerdings ohne Fallschirm! Ich hatte die Streif 1989 gewonnen und wollte drei Tage vorher das Rennen "spritzen", weil ich die Hosen nach der ersten Besichtigung so voll hatte. Jeder Skirennläufer hat einen Höllenrespekt davor. Das Lauberhorn ist hingegen ganz etwas anderes. Da geht es primär um Hochgeschwindigkeit, langgezogene Gleiterstücke und schwierige Passagen zwischen Licht und Schatten - und natürlich auch um die Länge. Zwei Minuten und 30 Sekunden mit 120 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit sind schon etwas Besonderes.

Würden Sie alles noch einmal genauso machen?

Ja. Der Wechsel mit zwölf Jahren nach Luxemburg war damals die richtige Entscheidung meiner Eltern, auch wenn ich dort als Exot galt und oft alleine statt mit einer Mannschaft trainieren konnte. Das war zweifellos ein Manko, mir fehlte der Vergleich mit anderen Rennläufern. Aber sonst war alles ganz okay, ich möchte nichts missen.

Sie hatten allerdings auch insgesamt 18 Operationen. Die Folgen?

Ich habe als junger Kerl oft zu viel riskiert - Ehrgeiz und Emotionen waren schlichtweg zu groß bei mir. Das kam auch daher, weil wir halt ein so kleines Team waren. Mein Vater, ich und ein Servicemann. So alle vier Disziplinen über Jahre zu fahren, das macht heute nicht mal ein Top-Athlet mit einer großen Mannschaft. Dadurch musste ich meinen Körper über Jahre vergewaltigen - und das spüre ich nun schon lange und hatte große körperliche Probleme. Doch inzwischen nutze ich ein Bemer. Ein Gerät einer Liechtensteiner Firma, das die Selbstheilungskräfte des Körpers stärkt und die Kapillardurchblutung verbessert. Ich kann wieder jeden Sport schmerzfrei machen, nur ein Weltcup-Comeback traue ich mir nicht mehr zu (lacht).