Von Roland Kern

Mannheim. Es war im vergangenen Jahr, als Santina Treffinger ein kleines Problem mit ihrem 14-jährigen Sohn Moritz hatte. Ein Thema, das viele Mütter heranwachsender Söhne kennen dürften: Sein Jugendzimmer daheim im Haus in Oberderdingen sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Mama Treffinger war ein bisschen verzweifelt.

Mittlerweile weiß sie, in Wahrheit ist ihr Sohn Moritz ein sehr ordentlicher und aufgeräumter Mensch. "Er ist halt ein Perfektionist", bescheinigt sie sogar. Allerdings setzt der Gymnasiast seine Akribie und Konzentration im Sattel seines Ponys ein statt im Kinderzimmer. Aber damit können die Treffingers jetzt leben.

Denn Moritz Treffinger gehört in diesem Jahr zu den besten Ponyreitern Europas. In der Saison 2018 sahnt er im Sattel seiner bunten Fuchsstute Top Queen ab - zum Beispiel in den vergangenen Tagen am ersten Wochenende des Maimarkt-Reitturniers, der dem Dressur-Nachwuchs gewidmet war. Treffinger und seine "Topsy" waren in allen drei Pony-Prüfungen unschlagbar. Und das obwohl Anna Middelberg mit ihrem Drink Pink ihm jeweils knapp auf den Fersen war. Das Mädchen aus dem Münsterland gehörte in der Saison 2017 zum Gold-Team der deutschen Ponyreiter bei den Europameisterschaften. Und das ist für Moritz Treffinger in diesem Jahr das Maß der Dinge; die Europameisterschaften sind sein Ziel.

Auf dem Maimarkt hat er seine Form erneut unterstrichen. Sogar am Montag, als Sturmböen die Nationalflaggen am MVV-Stadion wie ein Maschinengewehr rattern ließen, blieben Treffinger und Top Queen lässig. "Er ist ein unglaublich starker Prüfungsreiter", bescheinigte Trainer Joachim Neubert, "wenn er einmal im Viereck ist, nimmt er außen nichts mehr wahr". Im Sattel saß Moritz eigentlich schon, bevor er richtig laufen konnte. Auch Mutter Santina ist Turnierreiterin. Mit zweieinhalb Jahren war der Bub der jüngste Teilnehmer einer "Führzügelklasse" und natürlich die Sensation des Turniers. Seit "Topsy" in den Treffinger-Stall eingezogen ist, geht es sportlich steil bergauf. Die Saison 2017 war seine bislang erfolgreichste: Er wurde Landesmeister und "Pony-Master" in einer Saison, außerdem wurde er in den Bundeskader berufen.

Eine Teenie-Star ist Moritz Treffinger bis heute geblieben, eine Art Justin Bieber des Ponysports - zumal der verschmitzte Kerl ohnehin "Hahn im Korb" des Mädchensports Ponyreiten ist. Drei Stationen muss er jetzt noch in dieser Form bewältigen, um die Nominierung für die Europameisterschaften im August in England in der Tasche zu haben: An Pfingsten in Wiesbaden, danach in Warendorf und zuletzt in Hagen am Teutoburger Wald.

Der nordbadische Reitergeschäftsführer Ralf Zinsmeister, der auf dem Maimarkt bislang fast jeden Ritt verfolgt hat, war sichtlich stolz auf seinen jungen Landsmann. Das erste lange Reiter-Wochenende des Mannheimer Maimarktes ist gestern zu Ende gegangen, am Freitag finden die ersten Prüfungen der internationalen Spitzenreiter statt. Im Parcours werden die Starterfelder von Weltcup-Sieger Christian Ahlmann angeführt, im Viereck von Dorothee Schneider und Isabell Werth, der erfolgreichsten Dressurreiterin der Welt. Die "Para-Equestrians" tragen in der Dressur außerdem ihren Nationenpreis aus.