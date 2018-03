Von Christopher Benz

Nußloch. Die größte Rivalität im deutschen Fußball hat am späten Samstagnachmittag eine hochklassige Fortsetzung erfahren. Der international erstklassig besetzte Libella Masters-Cup für U 14-Mannschaften verzückte die rund 600 Zuschauer mit Hallenfußball vom Feinsten und fand im Finale zwischen dem 6:3-siegreichen FC Bayern München und Borussia Dortmund seinen Höhepunkt.

Hintergrund Vorrunde Gruppe A, Tabelle: 1. Borussia Dortmund 10:2 Tore/9 Punkte, 2. Hannover 96 9:3/4, 3. SV Sandhausen 3:5/2, 4. Bröndby Kopenhagen 1:14/1. Gruppe B, Tabelle: 1. TSG Hoffenheim 11:3/7, 2. FC Augsburg 3:8/4, 3. SSV Reutlingen 2:4/3, 4. Eintracht Frankfurt 2:3/2. Gruppe C, Tabelle: 1. 1.FC Kaiserslautern 6:2/7, 2. Karlsruher SC 4:3/6, 3. Bayer 04 Leverkusen 4:2/4, 4. AKA St. Pölten 2:9/0. Gruppe D, Tabelle: 1. VfB Stuttgart 17:3/7, 2. FC Bayern München 13:4/7, 3. Grasshoppers Zürich 9:7/3, 4. FV Nußloch 1:26/0. Zwischenrunde Gruppe E, Tabelle: 1. Dortmund 5:2/6, 2. Augsburg 3:3/3, 3. Leverkusen 2:5/0. Gruppe F, Tabelle: 1. Karlsruhe 5:3/4, 2. Hoffenheim 4:2/4, 3. Zürich 1:5/0. Gruppe G, Tabelle: 1. FC Bayern 6:1/6, 2. Sandhausen 5:2/3, 3. Kaiserslautern 2:10/0. Gruppe H, Tabelle: 1. Stuttgart 2:0/6, 2. Hannover 1:1/3, 3. Reutlingen 0:2/0. Halbfinale Dortmund - Karlsruhe 2:1, FC Bayern - Stuttgart 5:3. Spiel um den dritten Platz Karlsruhe - Stuttgart 1:0 Finale Dortmund - FC Bayern 3:6. Auszeichnungen Bester Spieler: Williams Sulley (FC Bayern); Bester Torhüter: Linus Wirth (Sandhausen); Torschützenkönig: 1. Luis Damasio Ribeiro (8/Stuttgart), Kenan Yildiz (8/ Bayern). bz

"Das Finale war für mich das beste U 14-Spiel seit Jahren", sprudelte die Freude aus Bayern-Trainer Alexander Moj heraus, "wir konnten uns im Laufe des Turniers stetig steigern und haben daher verdient gewonnen." In besonderer Erinnerung bleibt das hochklassige Finale, das die Bayern dank eines beherzten Endspurts deutlich für sich entschieden.

Es war gleichzeitig der erste Erfolg der Münchner in Nußloch nach etlichen Anläufen. Zudem stellten sie die beste Offensive mit 30 Toren in sieben Partien den besten Spieler des Turniers (Williams Sulley) sowie den besten Torschützen. Kenan Yildiz teilte sich diese Auszeichnung mit dem ebenfalls achtfachen Torschützen Luis Damasio Robeiro vom VfB Stuttgart. Die Schwaben erreichten den vierten Platz, nachdem sie sich im kleinen Finale dem Karlsruher SC mit 0:1 geschlagen geben mussten.

Reichlich Erfahrung sammeln durften mal wieder die Gastgeber des FV Nußloch, die dieses Jahr immerhin einen Torerfolg verbuchten. Mit den beiden Halbfinalteilnehmern aus München und Stuttgart sowie den Grasshoppers Zürich erwischten sie allerdings die vermeintlich schwierigste Gruppe.

"Das ist ein hervorragend organisiertes Turnier, das ich gerne besuche", freute sich Rüdiger Heiß, Vizepräsident des badischen Fußballverbands, "über die Creme de la Creme des Jugendfußballs."

Aus regionaler Sicht lief es in der Vergangenheit jedoch schon besser. Der Titelverteidiger aus Hoffenheim musste überraschenderweise in der Zwischenrunde die Segel streichen, da er im Vergleich mit dem Karlsruher SC das schlechtere Torverhältnis hatte. Für den SV Sandhausen war ebenfalls kurz vor den Halbfinals Endstation. "Hier kann man sich immer mit den Besten messen, deshalb hat dieses Turnier für uns einen hohen Stellenwert", berichtete TSG-Trainer Carsten Kuhn, der gerne den Vorjahreserfolg wiederholt hätte.

In der Organisation der 13. Masters-Cup-Auflage griff wie gewohnt ein Rädchen ins andere, die teilnehmenden Vereine lobten ohne Ausnahme die wieder einmal gelungene Veranstaltung. "Alles in allem sind 150 freiwillige Helfer beim Auf- und Abbau sowie am Turniertag aktiv", berichtete Stephan Anweiler aus dem Organisationsteam, "mittlerweile bekommen wir zahlreiche Bewerbungen, können aber logischerweise nicht jeden teilnehmen lassen."

Mindestens in der 2. Liga bei den Profis muss ein Klub spielen, wenn er für den Masters-Cup gesetzt sein möchte. Das Qualifikationsturnier, das ein paar Tage zuvor stattfindet, ist von Jahr zu Jahr stärker besetzt. Dort streiten sich traditionell acht regionale und acht überregionale Vereine um den letzten Startplatz. Dieses Jahr qualifizierte sich der SSV Reutlingen zum zweiten Mal in Serie und stoß immerhin bis in die Zwischenrunde vor.