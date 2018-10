Von Wolfgang Brück

Leimen. Großer Bahnhof für Günter Haritz. Der Olympiasieger und zweimalige Rad-Weltmeister aus Leimen konnte an seinem 70. Geburtstag in seinem Fahrrad-Geschäft in der St. Ilgener Straße weit über hundert Gäste begrüßen. Im Interview mit der RNZ erzählt der "Blitz von Leimen", der in den sechziger und siebziger Jahren zu den besten Radsportlern der Welt zählte, dass er seine große Karriere einem Nachwuchs-Fußballer des SV Sandhausen zu verdanken hat, dass er den Absturz von Tour-Sieger Jan Ullrich verstehen kann und dass man mit einem Oberschenkelhalsbruch noch auf den Königsstuhl radeln kann.

Günter Haritz. Foto: Pfeifer

Günter Haritz, der deutsche Radsport verdankt einem Nachwuchs-Fußballer des SV Sandhausen einen seiner größten Fahrer.

(lacht) Wenn Sie so wollen, haben Sie Recht. Bis 14 habe ich Fußball für die SG Kirchheim gespielt. In einem Derby war der Sandhäuser Linksaußen zu schnell für mich, wir haben verloren und ich wurde in die zweite Mannschaft versetzt.

Und das bei Ihrem Ehrgeiz.

Ich war am Boden zerstört, habe geheult. Mein Vater, der ein guter Radrennfahrer war, hat mir allerdings nicht zugetraut, dass ich jemals ein Rennen würde gewinnen können. Ich habe mich heimlich bei Badenia Sandhausen angemeldet.

Hat Gerhard Haritz seine Meinung geändert? Nach der olympischen Goldmedaille und zwei Weltmeisterschaften, um nur die größten Erfolge zu nennen.

Er war natürlich stolz, auch wenn er es nicht so richtig zeigen konnte.

Mal abgesehen vom Talent, das offenbar der Papa vererbt hat, was genau hat Günter Haritz zu einem der weltbesten Radsportler gemacht?

Meine Leidenschaft. Der Titel meiner Biografie "Aus dem Leben eines Radsport-Besessenen" trifft es. Ich saß nicht nur den ganzen Tag auf dem Sattel, ich habe auch alles verschlungen, was mit Radsport zu tun hatte.

Ihr größter Erfolg war der Olympiasieg 1972 in München im legendären "Gold-Vierer" von Gustav Kilian.

Die Freude wurde getrübt durch das Attentat einen Tag später. Gefeiert wurde erst danach. In Oberhausen haben mir 6000 Menschen zugejubelt, doppelt so viele wie der Ort Einwohner hatte. Bürgermeister Herbert Ehrbar hat mich zum Ehrenbürger von St. Ilgen ernannt.

Ein Jahr später wurden Sie Profi.

Es war eine aufregende und aufreibende Zeit. Ich war bis auf die Tour de France bei allen großen Straßenrennen dabei, ich bin bei 83 Sechstagerennen gestartet, elf habe ich gewonnen. Ich saß praktisch Tag und Nacht auf dem Rad, war nur ein paar wenige Tage im Jahr zu Hause.

Bis der Unfall kam.

Bei einem Sechstagerennen 1978 in Berlin bin ich bei einer Massen-Karambolage gestürzt. Es war fast alles kaputt: Das Schulterblatt, die Arme, die Rippen. Ich habe viel zu früh wieder angefangen. Hatte Schmerzen wie verrückt. Die Brüder Rudi und Willi Altig haben mich dann vom Rad geholt und mir gesagt: Günter, wenn du sich jetzt nicht auskurierst, machst du dich kaputt.

Sie fielen dann in ein ziemliches Loch?

Es war eine schlimme Zeit, plötzlich ausgebremst von hundert auf null. Ich kann nachvollziehen, was mit Jan Ullrich, den ich persönlich kenne, passiert ist und wie es zum Absturz kommen konnte. Es entsteht eine Leere, an der viele zerbrochen sind.

Was war Ihre Rettung?

Mein Fahrrad-Geschäft in Leimen, das ich vor 37 Jahren eröffnet habe, und meine zweite Frau Vilja, die ihre Töchter Nadia und Louisa mit in die Ehe gebracht hat und mit der ich unsere gemeinsame Tochter Valerie habe. Inzwischen haben wir vier Enkel: Frederic, Niclas, Max und Felix.

Wir vermuten, dass Sie nicht nur Fahrräder verkaufen, sondern auch selbst noch fahren.

Seit 30 Jahren gibt es die sogenannte Haritz-Gruppe. Wir treffen uns immer sonntags und radeln bis zu 80 Kilometer.

Mit dem Olympiasieger im gelben Trikot vorne weg?

Bis vor drei Jahren war das so. Dann hat es mich erwischt. Ich bin blöd gefallen und habe mir einen Oberschenkel-Halsbruch zugezogen.

Der Sie aber nicht gehindert hat, noch den Königsstuhl hoch zu radeln ...

Ich dachte, das bisschen Blut an der Hand wird schon nicht so schlimm sein, aber als die Schmerzen stärker wurden, habe ich einen Tierarzt aus unserer Gruppe gefragt und der hat mir geraten: Günter, geh besser mal zum Arzt.

Inzwischen steigen Sie wieder Sonntag für Sonntag aufs Rad und stehen täglich im Geschäft. In einem Alter, in dem andere längst in Rente sind. Als ehemaliger Weltklasse-Sportler haben Sie doch sicher ein paar Euro verdient.

(lacht) Ich kann nicht klagen. Umsonst abgestrampelt habe ich mich sicher nicht. Aber der Radsport ist mein Leben. Und jetzt ist es mein Geschäft. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich auch meinen 80. Geburtstag in meinem Laden feiern könnte.