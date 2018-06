In WM-Form: Hochspringerin Bianca Stichling von der TSG Weinheim überquerte bei der Junioren-Gala 1,76 Meter und wird in dieser Woche für die U20-Titelkämpfe in Tampere nominiert. Foto: vaf

Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. Es war die 25. Bauhaus Junioren-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Mannheim. Und das Jubiläum konnte mit den 24. Austragungen zuvor mithalten. "Es waren zwei spannende Tage mit großem Gala-Programm", sagte U20-Bundestrainer Dietmar Chounard. Der Wettkampf war der entscheidende Qualifikationswettkampf für die U20-WM im finnischen Tampere Anfang Juli. Und der DLV wird wohl mit einem Aufgebot von 65 Athleten dorthin reisen. Der eine oder andere Nachwuchssportler konnte sich am Wochenende in Mannheim noch empfehlen.

Sprinterin Keshia Kwadwo (TV Wattenscheid) hat sich schon vor längerer Zeit erstmals empfohlen, ist momentan das Gesicht der deutschen U20-Leichtathletik im weiblichen Bereich. Sie gehörte im Vorjahr der deutschen Nachwuchsstaffel an, die Weltrekord lief. In diesem Jahr hat sie nicht nur die 100-Meter-Norm für die U20-WM, sondern auch für die EM der Aktiven in Berlin geknackt. "Ich will jetzt erst einmal zur U20-WM, die EM ist ein Traum", sagt die jüngere Schwester von Yasmin Kwadwo, die lange für die MTG Mannheim gestartet ist. Keshia Kwadwo gewann am Samstag die 100 Meter in 11,39 Sekunden. Ihre Bestzeit steht bei 11,33 Sekunden - eine Zeit, die sie in diesem Jahr noch unterbieten will.

Ebenfalls stark waren die Leistungen von 400-Meter-Läufer Jean-Paul Bredau (SC Potsdam/46,71 Sekunden), Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre (TSV Bayer Leverkusen), der mit 5,35 Metern allerdings unter seiner Saisonbestleistung blieb (5,60) oder 100-Meter-Sieger Marvin Schulte (SC DHfK Leipzig/10,43 Sekunden). Doch nicht nur die deutschen Athleten überzeugten. Auch einige Athleten aus dem Ausland sorgten für Glanzlichter. Das Stabhochspringen gewann Molly Caudery (Groß-Britannien), die Nummer zwei der Welt in dieser Altersklasse, mit 4,53 Metern. Sie verbesserte den Meetingrekord von Liz Parnov (4,45 m). Ebenfalls einen neuen Meetingrekord stellte im Hammerwerfen ihr Landsmann Jake Norris mit 80,28 Metern auf. Er ist damit ebenfalls die Nummer zwei der Weltjahresbestenliste seiner Altersklasse.

Die Hochspringerin Bianca Stichling (TSG Weinheim) wird zu den deutschen U20-Athleten gehören, die diese Woche für Tampere nominiert werden. Obwohl sie am Sonntag nicht ihren besten Wettkampf des Jahres abgeliefert hat. Sie belegte mit 1,76 Metern den dritten Rang, war allerdings beste deutsche Springerin. "Der Wettkampf war von Nervosität geprägt", sagte Stichling, die wie viele Springerinnen bei der eigentlich für sie geringen Höhe von 1,73 Meter drei Versuche brauchte. Sie ist dieses Jahr schon 1,83 Meter gesprungen, was die Norm für die U20-WM ist - und wird deshalb auch ein Ticket für Tampere ausgestellt bekommen. Dies hat Stichling nach dem Wettkampf schon bestätigt bekommen. Die U20-WM ist für die junge Hochspringerin schon der zweite internationale Start ihrer Karriere. Im Vorjahr war sie bei den U18-Weltmeisterschaften dabei und erreichte dort das Finale. "Es ist toll, dass auch dieses Jahr wieder geschafft zu haben", sagte Stichling.

Zwei weitere regionale Starter waren im männlichen Dreisprung dabei: Devon Bender und Nicklas Sammet (MTG Mannheim). Während der Wettbewerb für Sammet (4./14,17 m) ein letzter Testwettkampf vor seinem Start bei den U18-Europameisterschaften Anfang Juli war, ging es für Bender noch um ein Tampere-Ticket - allerdings nur theoretisch. Für den deutschen U18-Meister des vergangenen Jahres war die WM-Norm im ersten seiner zwei U20-Jahre schlichtweg nicht erreichbar. Das war Bender eigentlich schon vor Saisonbeginn klar - und spätestens nach den ersten Wettkämpfen des Jahres. Er ist in diesem Jahr bislang 14,76 Meter weit gesprungen, im Mannheim waren es am Samstag 14,74 Meter (Rang drei). Die WM-Norm steht bei 15,65 Metern. "Die WM-Qualifikation war dieses Jahr nicht mein Ziel", sagt Bender. Für ihn ist 2018 eher als ein Übergangsjahr zu sehen mit dem Hauptziel deutsche Jugendmeisterschaften, wo er einen Podestplatz erreichen will.