Erinnert sich an die Junioren-Gala in Mannheim: Hürdensprinterin Ricarda Lobe. Foto: vaf

Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. Die Bauhaus Junioren-Gala des deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) am 23. und 24. Juni in Mannheim hat durch eine Änderung im Nominierungsprozedere noch einmal an Bedeutung für die deutschen U20-Athleten gewonnen. Es messen sich rund zwei Wochen vor der U20-WM in Tampere (Finnland) Athleten aus 23 Nationen.

Schaut man in alte Ergebnislisten der Gala, findet man Namen um Namen von Athleten, die vor Jahren in Mannheim am Start waren und es mittlerweile (oder schon vor Jahren) in die Weltspitze geschafft haben. Daher ist die Gala - eines der größten Leichtathletik-Meetings für den Nachwuchs weltweit, wenn nicht sogar das größte - ein wunderbares Sprungbrett für die Stars von morgen. Das, was 1994 mit einem Länderkampf zwischen Deutschland und Polen begann, ist nicht nur der Qualifikationswettkampf schlechthin um die Tickets für die U20-WM vom 10. bis 15 Juli. Sie bietet den Nachwuchsathleten auch die einmalige Möglichkeit, sich außerhalb von internationalen Meisterschaften mit internationaler Konkurrenz zu messen.

Diese Erfahrung hat vor Jahren auch Ricarda Lobe (MTG Mannheim) gemacht, die mittlerweile zu den besten Hürdensprinterinnen in Deutschland gehört und bei den Weltmeisterschaften im Vorjahr in London den Einzug in das Halbfinale schaffte. "Ich bin in Mannheim das erste Mal gegen internationale Konkurrenz gestartet", erinnert sich die deutsche Vizemeisterin über 100 Meter Hürden des Vorjahres. "Das hat die Aufregung noch einmal gesteigert." Für die 24-Jährige war die Gala damals "ein Höhepunkt neben den deutschen Jugendmeisterschaften". Und ein Wettkampf, aus dem sie für die Zukunft gelernt hat.

"Die Athleten, die hier durchstarten, sehen wir in wenigen Jahren in der Weltspitze und auf dem Podium bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen", prophezeit Meetingdirektor Rüdiger Harksen. Zu den deutschen Top-Athleten bei der 25. Junioren-Gala in Mannheim gehören zum Beispiel Keshia Kwadwo (TV Wattenscheid) und Sophia Junk (LG Rhein-Wied), die im vergangenen Jahr mit der deutschen U20-Sprintstaffel Europameisterinnen wurden (und dabei im Vorlauf einen U20-Weltrekord aufstellten) oder Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre (TSV Bayer Leverkusen). Der deutsche Hallenmeister trifft aller Voraussicht nach auf den schwedischen U20-Weltrekordler Armand Mondo Duplantis. Aus regionaler Sicht sind beispielsweise Hochspringerin Bianca Stichling (TSG Weinheim) oder Drei- und Hochspringer Devon Bender (MTG Mannheim) zu beachten, die beide gute Chancen auf ein Tampere-Ticket haben.

Für die deutschen Athleten ist der Wettkampf noch einmal wichtiger als in den Vorjahren. Denn das Nominierungsprozedere hat sich geändert. Wie auch bei den Trials der US-Amerikaner bekommen in diesem Jahr in jeder Disziplin die zwei besten deutschen Starter der Gala mit erfüllter Norm das Ticket für Tampere. Nachwuchs-Bundestrainer Dietmar Chounard: "Das erhöht den Stellenwert der Gala noch einmal."