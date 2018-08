Von Thorsten Eisenhofer

Berlin. Wenn man den bislang größten Erfolg seiner Karriere erreicht hat - wie der Speerwerfer Andreas Hofmann (MTG Mannheim) am Donnerstagabend mit Silber bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin - dann kann man es sich natürlich erlauben, den einen oder anderen lustigen Spruch rauszuhauen. Hofmann, in Heidelberg geboren und in Waghäusel lebend, sagte also gefragt danach, was er denn mit dem Sieger Thomas Röhler (LC Jena) in einem kurzen Dialog vor dem letzten Versuch besprochen habe: "Ich habe Thomas gefragt, wie ich den Speer in die Luft legen soll." Für Speerwurf-Laien übersetzt: Er hat quasi gefragt, wie er am besten eine gute Weite erzielt.

Das hat Andreas Hofmann natürlich nicht gefragt. Es war nur ein Witz. Die beiden sind zwar Freunde, aber eben auch Konkurrenten im Kampf um den EM-Titel gewesen. Aber die Lacher hatte Hofmann mit dieser Antwort natürlich auf seiner Seite. Wie des Öfteren bei Statements und Pressekonferenz. Hofmann ist eben ein lockerer Typ. Aber nach dem Gewinn der EM-Silbermedaille war er - verständlicherweise - noch einmal locker und gelöster als sonst, brüllte seinen Markenzeichenspruch "hammerfettbombekrass", aus einer Rumblödelei mit seinem besten Kumpel an Fasching 2014 entstanden, ins Stadionmikrofon.

Diese Gelöstheit, sie hat durchaus mit der Wertigkeit des Erfolges für ihn zu tun. Hofmann ist 2009 U20-Europameister geworden. Bis er nun endgültig in der Weltspitze angekommen ist, war es ein langer und auch steiniger Weg - auch weil er oftmals von Verletzungen ausgebremst wurde, vor allem in den ersten Jahren nach seinem großen Erfolg im Nachwuchsbereich. Und als er dann an der Weltspitze schnupperte, stand er bei den vergangenen internationalen Meisterschaften dann stets im Schatten von Olympiasieger Röhler und Weltmeister Johannes Vetter (LG Offenburg). Im Vorjahr gewann Hofmann zwar Silber bei der Universiade mit starken 91,07 Metern, "aber die Universiade wird ja in Deutschland nicht so richtig wahrgenommen".

Er hat in den vergangenen Jahren, auch wenn es noch nicht für Medaillen bei großen internationalen Meisterschaften reichte, viel dazu gelernt. "Vor ein paar Jahren wäre ich nicht in der Lage gewesen, so cool und locker mit der Situation umzugehen", sagt er. Immerhin erwarteten die Zuschauer unglaublich viel von den deutschen Speerwerfern. Das Finale war einer der Höhepunkte der EM - und wurde so auch zum bisherigen Höhepunkt von Hofmanns Karriere: "Silber ist für mich Gold wert."

Stück für Stück nach oben: Hürdensprinterin Ricarda Lobe aus Edingen. Foto: dpa

Den "Mannheimer Traumabend" (MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen) machte nur wenige Minuten später Ricarda Lobe perfekt. Die Edingerin lief im Finale über 100 Meter Hürden völlig überraschend auf den fünften Rang. Die beste internationale Platzierung ihrer Karriere ("Die ist wie eine kleine Medaille für mich") war vor allem ein Fingerzeig für die Zukunft für die 24-Jährige. "Ich komme Stück für Stück voran und hoffe, irgendwann auch mal ganz oben zu stehen", sagte sie mit Blick auf ihre beiden Mannschaftskolleginnen Pamela Dutkiewicz (TV Wattenscheid) und Cindy Roleder (SV Halle), die Silber und Bronze gewannen.

Lobe hat nun "Lust auf mehr". Sie will sich nun Schritt für Schritt weiter in der Weltspitze nach vorne schieben. Sie hat in Berlin wieder gesehen, "dass in einem Finale so viel passieren kann". Sprich, jede Läuferin, die dabei ist, hat die Chance, eine Medaille zu gewinnen. Egal ob es ein Finale bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften oder eben kontinentalen Titelkämpfen ist. Dafür wird sich Lobe zeitlich noch ein bisschen steigern müssen. Im EM-Halbfinale hat sie ihre Bestzeit schon um eine Hundertstelsekunde auf 12,90 Sekunden gedrückt. "Etwas schneller wäre ich natürlich gerne noch gelaufen", sagt Lobe. Die Gelegenheit dazu hat sie in den kommenden Wochen noch, wenn noch der eine oder andere Wettkampf ansteht. Unter anderem das ISTAF in Berlin. Dort wird auch Andreas Hofmann werfen.