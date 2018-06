Mannheim. (eth) Vor zwei Jahren war Sprinter Patrick Domogala (MTG Mannheim) sportlich gesehen ganz unten. Am Sonntag hingegen war er ganz oben. Der Mannheimer lief über 100 Meter bei den Einladungswettbewerben im Rahmen der Junioren-Gala in 10,24 Sekunden die Norm für die Europameisterschaften in Berlin (10,25). "Das ich nach so einer langen Leidenszeit ausgerechnet in Mannheim die Norm gelaufen bin, ist einfach phänomenal", sagte Domogala, dessen Jubellauf nach abgehakter Norm erst rund 100 Meter später in den Armen seiner Freundin Nadine Gonska endete.

Domogala war im Juli 2015 an beiden Leisten operiert worden, kam zurück, lief im Folgejahr 10,27 Sekunden - und musste im Dezember 2016 an der linken Hüfte operiert werden. Im November 2017 startete er einen "letzten Anlauf", wie er es nennt, mit dem Ziel Heim-EM im August 2018. Und es sieht ziemlich gut aus, dass dieser Anlauf auch erfolgreich sein wird. Der Schützling von Michael Manke-Reimers steht nun über 100 Meter auf Platz vier der deutschen Jahresbestenliste - ob es für einen Einzelstart reichen wird, werden die kommenden Wochen zeigen. Zumindest für einen Platz in der Sprintstaffel hat er sich empfohlen.

Das ist auch Hannah Mergenthaler (MTG) für die 4 x 400-Meter-Staffel der Frauen gelungen. Die Oftersheimerin steigerte ihre persönliche Bestzeit über die Stadionrunde auf 53,05 Sekunden. "Ganz klar, ich will in Berlin mit der Staffel dabei sein", sagte sie. Dafür hat sie gestern eindrucksvoll Werbung gemacht - nachdem sie eine Woche zuvor in Tübingen mit einem schlechten Lauf und einer schlechten Zeit noch die "Enttäuschung schlechthin" erlebt hatte.

Ihre Disziplin- und Vereinskollegin Nadine Gonska schwebt derzeit auf Wolke sieben. Sie steigerte ihre Bestzeit über die 400 Meter erneut, nun auf 52,00 Sekunden - damit ist sie mit Abstand derzeit die Nummer eins in Deutschland in ihrer Disziplin. "Natürlich wäre ich gerne einen Tick schneller gelaufen, unter 52 Sekunden", sagt die 28-Jährige. Das will sie im weiteren Saisonverlauf nachholen. "Es macht derzeit einfach unglaublich viel Spaß, die 400 Meter zu laufen."

Über 100 Meter Hürden lief Ricarda Lobe 13,12 Sekunden, sie lief dieses Jahr schon 12,98 Sekunden. Hier überzeugte Pamela Dutkiewicz (TV Wattenscheid) bei ihrem Saisoneinstieg in 12,89 Sekunden. Ebenfalls erstmals die EM-Norm unterbot Aleixo-Platini Menga (Leverkusen) über 100 und 200 Meter in 10,23 bzw. 20,37 Sekunden und Michael Bryan (LC Rehlingen), der früher für die TSG Weinheim am Start war, in 20,58 Sekunden.

Das Stabhochspringen der Frauen gewann Eliza McCartney aus Neuseeland mit 4,92 Metern. Das ist eine neue persönliche Bestleistung - und zugleich Landes- und Ozeanienrekord für die Olympia-Dritte - nur drei Damen sind in der Geschichte jemals höher gesprungen. Rang zwei ging bei ihrem Heimspiel an die Plankstadterin Jacqueline Otchere (MTG Mannheim). Sie überflog 4,30 Meter und scheiterte an 4,45 Metern, der Norm für die Europameisterschaften in Berlin. Den Männer-Stabhochsprung gewann Kurtis Marschall (Australien/5,70). Die EM-Norm hakte Karsten Dilla (Leverkusen) mit 5,60 Metern ab.