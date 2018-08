Berlin/Neunkirchen. (schat) Es geht auch mal ganz ohne Fußball: Viel Freude haben Sportbegeisterten die European Championships in Berlin und Glasgow bereitet, nicht nur (aber natürlich auch) wegen der zum Teil mitreißenden Leistungen der deutschen Athleten.

Jimmy Schilling aus Neunkirchen war bei den Leichtathletik-Championships in Berlin mitten drin und live dabei - als ehrenamtlicher Sportphysiotherapeut im Medical Service.

Schon bei der Leichtathletik-WM 2009 war der der Neunkirchner Physio helfend mit dabei, nach dem zweiten ehrenamtlichen Einsatz für die Weltklasseathleten kommt er zum gleichen Fazit wie 2009: "Es war ein super Event". Rückblickend sei bei der Weltmeisterschaft seinerzeit zwar mehr zu tun. "Gerade viele afrikanische Länder hatten nicht so viele eigene Physiotherapeuten dabei, da gab es für uns Ehrenamtliche, die für alle Nationen bereit standen, richtig was zu tun", erinnert sich Schilling.

Bei der Europameisterschaft 2018 nun hatten die "großen" Nationen genug eigene Ärzte und Therapeuten dabei, der Physio aus Neunkirchen und seine Kollegen aus dem Medical-Service-Team durften demnach vor allem bei den Athleten aus kleineren Leichtathletikländern - wie der Türkei, Slowenien, Dänemark, oder Portugal - ran. "Ich hatte großes Glück, dass ich nicht nur auf dem Aufwärmplatz (Hans-Braun-Platz und Mommsenstadion) als Sportphysiotherapeut eingesetzt war, sondern auch im Hotel Maritim", berichtet Jimmy Schilling. Und eben in diesem Hotel waren Briten, Franzosen, aber auch deutsche Topathleten untergebracht.

Großes Thema bei dieser EM sei natürlich die Hitze gewesen. "Wir kamen mit Eisbäder auffüllen, Eisjacken und Eisbeutel herausgeben kaum hinterher", so Schilling, der auch in der Nachwettkampfmassage, beim Kinesiotape kleben, in der Elektrotherapie, oder am Lymphomaten (zur Regenerationsbeschleunigung zwischen Wettkämpfen) gefordert war. "Zwischendurch war immer mal Zeit für einen Smalltalk mit den Athleten", verrät Jimmy Schilling. Auch mit dem König der Athleten, Arthur Abele, gab’s einen kurzen Flur-Plausch samt Erinnerungsfoto: "Es war einfach klasse zu erleben, wie offen und locker manche Athleten gegenüber uns waren."

Seine Motivation: "Es ist wahnsinnig interessant, Profisportler zu behandeln, die Muskulatur etwa ist viel ausgeprägter", beschreibt Schilling, warum er sich ehrenamtlich als Physio engagiert. Auch der Austausch mit Kollegen aus anderen Ländern sei ein echter Gewinn. Und dann ist da noch ein besonderer Reiz: "Die Atmosphäre bei so einem Event ist einfach gigantisch."