Schnee von vorgestern: So sah der Sportplatz des SV Daisbach am Samstag aus. Ob der SVD am Sonntag zu Hause gegen den FV Elsenz hätte spielen können? Foto: Weindl

Von Eric Schmidt

Sinsheim. Gespielt wurde nicht. Also wurde trainiert. Am gestrigen Sonntagmorgen um 11 Uhr tobte sich der SV Sinsheim II in einer außerordentlichen Übungseinheit auf Platz eins beim Helmut-Gmelin-Stadion aus - irgendetwas musste man ja tun an diesem herrlichen Tag. "Ich hätte auch gerne den ,Doppelpass’ im Fernsehen angeschaut. Aber wir können nicht bis zum nächsten Dienstag warten, bis wir wieder etwas mit Fußball machen", sagte Trainer Ingo Mehl.

Hintergrund Kein Fußball auf Kreisebene Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse setzten die Fußballkreise Buchen und Mosbach gemeinsam die am Wochenende angesetzten Spiele auf Kreisebene ab. Betroffen hiervon waren die Kreisligen sowie die A- und B-Klassen. Der Fußballkreis Mosbach sucht "anonyme Spielbeobachter" Der Badische Fußballverband wird ab der kommenden [+] Lesen Sie mehr Kein Fußball auf Kreisebene Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse setzten die Fußballkreise Buchen und Mosbach gemeinsam die am Wochenende angesetzten Spiele auf Kreisebene ab. Betroffen hiervon waren die Kreisligen sowie die A- und B-Klassen. Der Fußballkreis Mosbach sucht "anonyme Spielbeobachter" Der Badische Fußballverband wird ab der kommenden Saison sogenannte anonyme Spielbeobachter ausbilden und einsetzen, um sich bei wiederholenden Auffälligkeiten oder Auseinandersetzungen bei einem Fußballspiel sich vor Ort selbst ein Bild der jeweiligen Situation zu verschaffen. Mosbachs Fußballkreisvorsitzender Helmut Fromm sucht aus diesem Grund zwei Spielbeobachter, die einmal im Monat im Austausch bei Nachbarkreisen eingesetzt werden. Fromm: "Ich denke dabei an ehemalige Funktionäre oder Trainer." Interessierte wenden sich an Helmut Fromm, Tel.: 0 62 63/14 08 oder Mail: Helmut.Fromm@gmx.de

[-] Weniger anzeigen

Nein, es läuft nicht rund im Kreis Sinsheim, der Amateurfußball kommt nicht in die Gänge. Zum wiederholten Mal in dieser Saison sagten die Verantwortlichen des Fußballkreises einen kompletten Spieltag von der Kreis- bis zur B-Liga ab. Frau Holle war es, die dieses Mal hereingeschneit kam und auf den tiefgefrorenen Sportplätzen eine Schneeschicht hinterließ. Es war weißer Samstag im Kraichgau. "In Weiler lagen morgens drei bis fünf Zentimeter Schnee. Klar, der taut auf. Aber er hinterlässt Wasser, und das steht dann irgendwo", erklärte Johannes Schinko, der stellvertretende Fußballkreis-Vorsitzende, und wusste sich in guter Gesellschaft. In den Kreisen Mosbach und Buchen herrschte ebenso Totalausfall. Nichts ging mehr bei den Nachbarn im Norden.

Was Sinsheim betrifft, so gab es Vereine, die die Entscheidung vom Samstagmorgen begrüßten. Der SV Adelshofen hatte gegenüber Johannes Schinko früh signalisiert, dass nicht gekickt werden könne, der TSV Michelfeld II meldete bereits am Freitag Bedenken an. Wie schlecht die Platzverhältnisse in Michelfeld waren, wurde am Sonntag deutlich, als das Spiel der ersten Mannschaft in der Landesliga abgesetzt wurde. Verständnis äußerte auch Oliver Mahrt, der Trainer des TSV Neckarbischofsheim: "Wenn in der Kreisliga ein komplettes Schiedsrichtergespann kommt und dann bezahlt werden muss, ohne dass gespielt wird, ist das auch ein finanzieller Aspekt."

Viele andere Vereins waren unglücklich mit der Generalabsage. Bis zu 13 Grad herrschten gestern, der Schnee von Samstag war am Sonntag bereits Schnee von gestern - und spurlos verschwunden. Kreisligist Türkspor Eppingen ließ sich deshalb zu einer Ersatzhandlung hinreißen und absolvierte auf Kunstrasen ein Testspiel gegen die zweite Mannschaft (12:4). "Besseres Wetter kann man um diese Jahreszeit nicht haben. Ich kann die Absage nicht nachvollziehen. Da hat der Kreis überreagiert. Das hätte nicht sein müssen, das war unnötig", sagt Türkspor-Trainer Cuma Fistikci.

In dieselbe Kerbe schlägt der TSV Kürnbach. Der Kreisliga-Spitzenreiter hätte gestern zu Hause gegen den SV Treschklingen gekickt - und das Heimspiel auf jeden Fall austragen können. "Wir hätten sogar beide Spiele, das Spiel der ersten und zweiten Mannschaft, machen können", erklärt Marcel Genc. Der TSV-Vorsitzende empfindet die Komplettabsage des Fußballkreises als Schnellschuss - als "verfrüht" und "voreilig". Er hätte sich stattdessen ein Vorgehen wie in der Vorwoche gewünscht. "Letzte Woche hat man alles richtig gemacht. Da hat man abgewartet und die Vereine selbst entscheiden lassen, ob gespielt werden kann oder nicht."

Den Klubs aus dem Kraichgau steht nun ein heißer Frühling bevor - mit vier englischen Wochen in Folge im April und Mai. Manche Vereine müssen acht Mal in 30 Tagen ran, der TSV Kürnbach gar neun Mal. "Wir werden nicht mehr richtig zum Trainieren kommen. Wir werden vor allem spielen", weiß Oliver Mahrt, der Coach des TSV Neckarbischofsheim. "Das Spielen unter der Woche ist ein Problem", erklärt Cuma Fistikci. "Nicht nur wir haben Schichtarbeiter."

Gegenüber der RNZ verteidigt Johannes Schinko die Totalabsage. "Die meisten Spiele wären ausgefallen. Jeder hat jetzt die gleichen Voraussetzungen", sagt der stellvertretende Fußballkreis-Chef und stellt klar: "Es ist immer ärgerlich, wenn ein Spiel abgesagt werden muss. Ich hoffe, dass es der letzte Stress der spielleitenden Behörde in dieser Saison war."

Was die Fußballer am fußballfreien Tag gestern so alles machten? Oliver Mahrt war mit seiner Familie in der Nähe von Würzburg unterwegs und besuchte die Schwiegereltern. Kürnbachs Vereinschef Marcel Genc schaute mit Stürmer Lukas Essig dem VfB Bretten gegen die FVgg Neudorf zu, den Kreisliga-Kollegen aus dem Kreis Bruchsal. Dort fanden im Oberhaus alle acht Spiele statt.