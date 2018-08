Von Joachim Klaehn

Die Hauptdarsteller - boten eine durchschnittliche Leistung. Die beiden Regisseure Nagelsmann und Ferreira - waren hinterher recht unterschiedlicher Laune. Das Bühnenbild - wirkte beim Rundumblick eher trostlos im Fußballtheater von Sinsheim. Und das Publikum, um es frei mit dem deutschen Dramatiker Bertolt Brecht oder dem irischen Bühnenautor Oscar Wilde zu sagen, ist am Donnerstagabend durchgefallen! An dieser Stelle sei Missverständnissen vorgebeugt: Nicht diejenigen, die durch Präsenz glänzten, sind zu kritisieren, sondern vielmehr die Daheimgebliebenen, die offenbar nicht mal eine internationale Premiere auf Europa-League-Niveau in die Arena lockt.

Maximal 30.150 Zuschauer fasst das schmucke Oval im Kraichgau - 15.714 Augenzeugen verfolgten das deutsch-portugiesische Spiel mit "Hoffe" und Sporting Braga. Man kann also schlussfolgern: Die Spielstätte war halbvoll oder halbleer, je nach optimistischem oder pessimistischem Blickwinkel.

So wenige Menschen waren seit dem Aufstieg 2008 noch nie in der Bundesliga ins Stadion gekommen. Warum also diese Minuskulisse? Liegt es am Kontrahenten vom Granitfelsen, immerhin Finalist 2011 und portugiesischer Pokalsieger 2016? Am frühen Anpfiff donnerstags um 19 Uhr, für Arbeitnehmer eine sportive Herausforderung? Oder an den unzähligen Baustellen auf Autobahnen und Landstraßen, die die Anreise derzeit erschweren? Oder am Wettbewerb, in dem Hoffenheim Braga, Rasgrad und Basaksehir Istanbul zugelost bekam - und eben nicht AC Mailand, Olympique Lyon oder FC Arsenal London?

Durch die jüngsten Erlebnisse gegen den hoch dekorierten FC Liverpool mit seiner legendären Anfield Road und dem Kloppo-Effekt mag das anfällige Koordinatensystem mancher "Schönwetterfans" zusätzlich durcheinander geraten sein.

Ganz anders die wahren TSG-Anhänger: Sie feuerten ihre Lieblinge unentwegt an, bastelten im Vorfeld in vielen fleißigen Abendstunden am Handlungsort Elsenzhalle an einem Mammutplakat. Die Choreographie der "Statisten" mit dem Spruch "Tragt unsere Fahne hinaus in die Welt!" hatte jedenfalls internationales Topniveau. Chapeau, liebe Kraichgauer! Und einfach weiter so. Die Werbekampagne des Dorfvereins "DAS ERSTE MAL!" ist ebenfalls kurz und treffend. In Brechts Werk "Der gute Mensch von Sezuan" ist zu lesen: "Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen." Episches Theater - zwischen Wunsch, Wirklichkeit und Widersprüchlichkeit. Wie auf der eitlen Bühne Profifußball.

