Von Eric Schmidt

Sinsheim. Er hat sich alles nochmals angeschaut. Mit dem Elektrocart fuhr Manfred Kohlhammer am Freitagmorgen den Golfplatz im Buchenauerhof ab und nahm die einzelnen Bahnen in Augenschein. Bahn 10 beispielsweise, das 279 Meter lange Par 4, das steil bergauf führt. Bahn 11, das knifflige Par-3-Loch, bei dem es einen kleinen Teich zu überwinden gilt. Und Bahn 18, die Finalbahn, die direkt vor der Clubhaus-Terrasse endet.

Kohlhammer war zufrieden mit dem, was er sah, größere Beanstandungen hatte er nicht zu machen - alles im grünen Bereich. "Der Platz ist okay, die Grüns sind gut. Wenn es losgeht, werden sie noch schneller sein", sagt der Landesjugendwart des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV).

Die International Matchplay-Trophy (imt), sie kann kommen. Mit der Proberunde am Dienstag beginnt das renommierte Jugendgolfturnier, das der GC Sinsheim bis Samstag zum vierten und zum letzten Mal ausrichtet. Was den Meisterschaftscourse betrifft, so zeigt er sich von seiner besten Seite.

Trotz der Sommerhitze sind die Grüns und Fairways in erstaunlich gutem Zustand, viel, viel Wasser haben die Greenkeeper investiert, um den jungen U19-Golferinnen und U19-Golfern ein flüssiges Spiel zu ermöglichen.

Das Teilnehmerfeld ist groß und stark. 107 Nachwuchsasse aus dem In- und Ausland schlagen ab - so viele wie noch nie in der neunjährigen Turniergeschichte. Neben deutschen, österreichischen und thailändischen Spielern sind erstmals auch Teilnehmer aus Südkorea und Portugal dabei. Passen müssen dagegen die beiden Titelverteidiger.

Bérénice Bronner aus Frankreich darf altershalber nicht mehr mitspielen, Maximilian Mayridl hat in den vergangenen Tagen bei einem international anspruchsvollen Nachwuchs-Wettstreit in England gepitcht und geputtet. Beide wollen am Samstagabend bei der Siegerehrung mit von der Partie sein.

Wem sie als Nachfolger gratulieren werden? "Das ist schwierig zu sagen. Da kommen mehrere in Frage", erklärt Manfred Kohlhammer. Bei den Mädchen gehören Caroline Hermes (GC St. Leon-Rot/Handicap +2,1) und Vivienne Gina Bühle (GC St. Leon-Rot/+0,7) zu den Favoritinnen. Beide sind sie Kaderspielerinnen des Junior-Teams Germany, beide haben sie imt-Erfahrung. Hermes wurde 2016 Dritte, Bühle 2017 Zweite.

In beeindruckender Form: Paula Schulz-Hanßen vom GC St. Leon-Rot. Foto: Lörz

Auch Chiara Jetter und Paula Schulz-Hanßen haben Siegeschancen. Schulz-Hanßen hinterließ bei der Presserunde am 18. Juni einen starken Eindruck. "Sie hat drei, vier Birdies gespielt", weiß Manfred Kohlhammer, der im selben Flight wie die 15-Jährige spielte.

Bei den Jungen traut der imt-Begründer aus Gemmingen unter anderem Chi Hin Lou Tan aus Hongkong einiges zu. Der Freund der ehemaligen imt-Siegerin Caroline Zolg hat mit +2,4 das beste Handicap.

Gespannt ist er außerdem auf Wolfgang Glawe (GC Mannheim-Viernheim/+0,7), den Schweizer Luca Brogli und den aktuellen deutschen Meister der Altersklasse 14, Paul Umrich vom GC St. Leon-Rot. Auch Tim Erhardt vom Stuttgarter Golfclub Solitude hat sich viel vorgenommen.

Es fliegen die Fetzen: Tim Erhardt hat sich für die imt viel vorgenommen. Foto: Lörz

Vergangenes Jahr assistierte er seinem Teamkollegen Maximilian Mayridl als Caddie und führte ihn quasi zum Sieg. "Dieses Mal würde ich selbst gerne im Finale spielen", sagt Erhardt selbstbewusst. Dazu muss er sich in der Qualifikation am Mittwoch und Donnerstag unter den ersten 32 platzieren und dann die Sechzehntel-, Achtel-, Viertel- und Halbfinals im K.o.-Modus überstehen. Das neu eingeführte Sechzehntelfinale geht über neun, die anderen Runden über 18 Löcher.

Erschwert wird der Wettbewerb dieses Mal durch den Umstand, dass das Einspielen auf dem Buchenauerhof nur eingeschränkt möglich ist. Die Sanierung und Erweiterung der Driving Range ist nicht wie erhofft abgeschlossen - was eigentlich eine grüne Wiese sein sollte, gleich derzeit einer Wüstenlandschaft.

Die jungen Golferinnen und Golfer müssen nun auf die provisorisch eingerichtete Ersatz-Range am Kurzplatz ausweichen, die nach 200 Metern in einen Wald mündet. Das lange Spiel mit dem Driver? Sehr, sehr schwierig.

Manfred Kohlhammer macht keinen Hehl aus seiner Meinung - es missfällt ihm sehr. "Das ist ein Nachteil für die Spieler. Ein klasse Golfer spielt auf der Driving Range die ganze Runde einmal vor, er macht alle Schläge, die er auf dem Platz erwartet", sagt Kohlhammer.

Insgeheim hatte er überlegt, die Spielerinnen und Spieler bei Nachbarclubs wie dem Heitlinger Golf Resort in Tiefenbach einschlagen zu lassen - und einen Shuttle einzusetzen. "Logistisch wäre das sogar möglich gewesen. Aber es ist auch eine finanzielle Frage", erklärt Kohlhammer und zuckt mit den Achseln: "Was soll’s. Wir müssen damit leben. In Schottland gibt es auch Plätze ohne Driving Range."

Die letzte imt in Sinsheim, sie ist eine besondere Herausforderung.

Info: Nach der Proberunde im Bu᠆chenauerhof geht es heute Abend zur Players Night ins Rathaus, wo OB Jörg Albrecht die imt-Teilnehmer zur Burger-Party einlädt. Die Qualifikationsrunden steigen am Mittwoch und Donnerstag, dem Sechzehntelfinale am Donnerstag folgen das Achtel- und Viertelfinale am Freitag sowie das Halbfinale und Finale am Samstag.