Von Eric Schmidt

Sinsheim. Wolfgang Glawe holte erst einmal sein Smartphone. Bevor er die Scorecard im Turnierbüro abgab, musste er unbedingt seine Ergebnisse abfotografieren. In rosaroter Farbe hatte sein Mitspieler sie eingetragen, und es waren in der Tat rosarote Zahlen - 2er, 3er, 4er, nur eine 5. Der junge Golfer des GC Mannheim-Viernheim konnte es nicht fassen: "So gut hab’ ich noch nie gespielt."

Es war nicht nur gut. Es war sehr, sehr gut, supersupersuper-gut. Eine 64er-Runde spielte der 15-Jährige gestern zum Auftakt der International Matchplay-Trophy (imt) auf dem Par-72-Kurs des GC Sinsheim - das ist Bestleistung, Einstellung des Platzrekords. Acht Birdies glückten dem jungen Thailänder auf den 18 Loch im Buchenauerhof, zehn Mal wurde ein Par in seinem Score notiert. Die Organisatoren aus Sinsheim kamen aus dem Staunen nicht heraus. "Wahnsinn", sagte Clubmanager Ramon Männel. "Unglaublich", ergänzte Captain Alexander Wolff. "Eine 64 hat hier jemand zum letzten Mal vor 20 Jahren gespielt."

Dass er derart auftrumpfen würde, daran hätte Wolfgang Glawe nicht im Traum gedacht. Die Nacht im Hotel, sie war die reinste Horrornacht. Wegen Magen-Darm-Problemen hatte er nur zwei Stunden geschlafen, immer wieder musste er ins Bad und sich übergeben. Ohne Frühstück fuhr er morgens zum Bu᠆chenauerhof, auf das Einspielen auf der Driving Range verzichtete er - stattdessen nickte er auf der Sitzgruppe vor dem Sekretariat für eine Weile ein. Nein, es ging ihm gar nicht gut, sein Start hing am seidenen Faden. "Erst 15 Minuten vor dem Start hat er sich entschieden, hier mitzumachen und abzuschlagen", berichtet imt-Turnierdirektor Norbert Zimmermanns.

Um 7.42 Uhr begann dann die Expedition im Kraichgau. Und dann das! Die Runde seines Lebens. Glawe holte im wahrsten Sinne des Wortes alles aus sich heraus - an Bahn 15, dem 361 Meter langen Berg-auf-Loch, musste er sich ein weiteres Mal übergeben. Auch wenn er sich am Ende kaum noch auf den Beinen halten konnte: Glawe gab nicht auf und lochte zum Finish an Bahn 18 zu seinem nächsten und letzten Birdie ein. Die Mama fiel ihm überglücklich um den Hals, auch imt-Begründer Manfred Kohlhammer gratulierte von Herzen.

Überhaupt war der Landesjugendwart des Baden-Württembergischen Golfverbandes begeistert. Die Jungen spielten starkes Golf beim Turnierauftakt. Nur einen Schlag hinter Glawe, mit einer 65er-Runde, beendete Mark Kuhrs (GC St. Leon-Rot) die erste Qualifikationsrunde, auf 67 bzw. 68 Schläge kamen Maximilian Reiß (GC Mannheim-Viernheim), Luca Brogli (Schweiz) und Jeremy Hülsey (GC Kirchheim-Wendlingen). Auch Tim Erhardt (Stuttgarter GC Solitude), Daniel Tack (Frankfurter GC), Sebastian Steeb (GC Schloss Liebenstein) und Paul Umrich (GC St. Leon-Rot) zeigten mit je 69 Schlägen ihr Können. "Die Jungs zerlegen hier den Platz. Das ist richtig gut", lobte Kohlhammer den Nachwuchs, während Ramon Männel meinte: "Die Leistungen zeigen auch, wie gut und gut gepflegt unser Platz ist."

Was jetzt Wolfgang Glawe macht? Ob er weiter auf Magen-Darm-Probleme hofft? Um starkes Golf bei schlechtem Gesundheitszustand zu spielen? Glawe winkt ab. Sein Körper hat ihm genug übel mitgespielt - das reicht: "Das muss weggehen. Ich muss fit werden jetzt."