Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Der FC Bammental verhält sich vorbildlich. In seinem Klubhaus beherbergt der Fußball-Landesligist sechs Asyl-Bewerber aus Afrika. Bei Vereinsfesten grillt Sportchef Friedbert Ohlheiser dem türkisch stämmigen Trainer - im wahrsten Wortsinn - eine Extrawurst. Volkan Glatt isst kein Schweinefleisch.

Mehr Offenheit und Toleranz geht nicht. Dennoch musste sich Ohlheiser bei einem Hallenturnier als "Nazi" beschimpfen lassen. Ein deutsch-türkischer Spieler war mit einer Schiedsrichter-Entscheidung nicht einverstanden.

Das ist so absurd wie die Behauptung des türkischen Justizministers, Mesut Özil habe mit seinen Rassismus-Vorwürfen sein schönstes Tor gegen das Virus des Faschismus in Deutschland geschossen.

Aber: Es wirft ein Schlaglicht darauf, dass bei den Bemühungen um Integration noch ein langer Weg zu gehen ist. Deutsch-türkische Trainer aus der Region bestätigen die Einschätzung, die der langjährige ARD-Korrespondent Joachim Wagner in einem lesenswerten Interview in unserer Samstagausgabe gegenüber RNZ-Chefredakteur Dr. Klaus Welzel äußerte.

Mehmet Öztürk. Fotos: vaf/Pfeifer

Mehmet Öztürk ist überzeugt: "Wenn ich mich mit meinen türkischen Namen um eine Wohnung oder einen Job bewerbe, habe ich schlechtere Karten als Herr Müller". Der 42-jährige Trainer des 1. FC Wiesloch glaubt, dass es seine Landsleute in mancherlei Hinsicht schwerer haben. Auch auf dem Fußballplatz. Er räumt jedoch ein: "Wer schlechte Erfahrungen gemacht hat, neigt dazu, Benachteiligungen zu sehen, wo vielleicht keine sind." Es ist die Macht der Vorurteile, die in einen Teufelskreis führen können.

Öztürk leitet eine Flüchtlings-Unterkunft. Er hat Installateur gelernt, machte noch eine Ausbildung zum Fitness-Kaufmann, er besitzt die Trainer A-Lizenz und ist Elternsprecher in der Gregor Mendel-Realschule in Kirchheim.

Volkan Cetinkaya und Andreas Stober. Fotos: vaf/Pfeifer

"Vielleicht muss man als Deutsch-Türke mehr tun, um anerkannt zu werden", vermutet Volkan Cetinkaya. Auch der Co-Trainer des VfB Leimen hat als Gebiets-Verkaufsleiter einen anspruchsvollen Beruf. Er selbst sieht sich nicht als Deutscher zweiter Klasse. Doch er kennt Freunde, die so empfinden. Vorurteile?

Türkisch-stämmigen Fußballern wird nachgesagt, dass sie impulsiv und leicht reizbar sind. Das will Volkan Glatt so nicht stehen lassen: "Auch ein Jürgen Klopp rastet manchmal aus. Italiener und Griechen gelten auch als Heißsporne. Doch denen nimmt man es weniger übel."

Vielleicht weil Nationalstolz und ein übertriebener Ehrbegriff häufig eine Rolle spielen, wenn Streitigkeiten eskalieren - bis hin zum Spielabbruch. "Manche Deutsche provozieren bewusst", berichtet Cetinkaya, "ich selbst kann nur lachen, wenn mir einer damit kommt." Andere sind weniger gelassen als der 35-jährige Heidelberger.

Das mag an kulturellen Unterschieden liegen und es hat mit der Erziehung zu tun. "Türkische Familien fühlen sich häufig mehr miteinander verbunden, rücken enger zusammen, wenn von außen Widerstand kommt", spricht Cetinkaya von einem Solidarisierungs-Effekt, der zuweilen in eine Wagenburg-Mentalität ausartet. "Jungen werden anders erzogen als Mädchen", weiß Öztürk, "allgemein geht es autoritärer zu Der Vater gibt den Ton an." Eine Erklärung für das Macho-Verhalten, das zuweilen zu beobachten ist?

Volkan Glatt hat in beiden Ländern gelebt. Der 36-jährige Business-Analyst ist in Bammental aufgewachsen, es gab eine deutsche Großmutter, später ging er als Profi zehn Jahre in die Türkei, ehe er nach Deutschland zurückkehrte. "Bei Türken haben traditionelle Werte, gerade die Religion, in der Erziehung eine größere Bedeutung", glaubt Glatt. Die Religion sei, so der Bammentaler Trainer, vielfach identitätsstiftend

Glatt kennt die "dummen Zurufe" von Zuschauern, er ist aber auch gerührt, wenn ihm sein Sportchef Friedbert Ohlheiser sagt: "Was links auf dem Grill liegt, ist für dich."

Ähnlich geht es Mehmet Öztürk. "Ich habe deutsche Freunde, die bestellen sich aus Respekt kein Getränk, wenn sie im Fastenmonat mit mir zusammen sind." Der Sandhäuser liest den Koran, ist sich aber noch nicht sicher, ob das Buch eine Kopftuchpflicht vorschreibt. Frau Öztürk, die eine Schneiderei betreibt, trägt ihr Haar offen. Ihre Schwestern bedecken es.

"Manche provozieren"

Volkan Cetinkaya, der sowohl die deutsche als auch die türkische Nationalhymne singt, hält es mit dem alten Fritz. Jeder möge auf seine Weise selig werden. "Toleranz ist wichtig, Vielfalt bereichernd", sagt er und plädiert dafür, "Brücken zwischen den Kulturen" zu schlagen. Er ist sicher: "Der Fußball hilft dabei. Durch den Fußball habe ich viele Freunde gewonnen."

Der frühere Profi Volkan Glatt, der ein bisschen herum gekommen ist, weiß: "Das Fremde macht erst mal Angst und keiner ist vor Vorurteilen gefeit. Das ist auf der ganzen Welt so." Wenn Politiker wie die AfD-Abgeordnete Alice Weidel von "Kopftuch-Mädchen und Messer-Männern" redet, ist das verheerend für das Zusammenleben. Glatt hat eine bessere Idee: "Man muss die Leute aufklären."

Cetinkaya empfiehlt, aufeinander zuzugehen, sich kennen zu lernen, auch und gerade in den unterschiedlichen Lebensweisen. Er ist überzeugt: "Dann werden nicht selten aus Fremden Freunde."