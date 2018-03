Von Christoph Ziemer

Mannheim. Manchmal gibt es Geschichten, die nur der Sport schreiben kann. Diese handelt von einer Judomannschaft, die es geschafft hat, bis in die Bundesliga aufzusteigen, obwohl die Athleten kein Geld dafür bekommen. Gedeckt sind nur die Fahrtkosten. Es ist die klassische Geschichte des Underdogs, der sich mit den ganz Großen messen darf. Doch beim Ersten Judo-Team Heidelberg/Mannheim kommt noch eine weitere Besonderheit hinzu: Es ist die einzige Bundesliga-Mannschaft, in der auch Athleten mit einer Sehbehinderung kämpfen - und das gegen Sportler, die kein Handicap haben.

Oliver Upmann ist einer von ihnen. Der 29-Jährige sitzt im Ersten Mannheimer Judo-Club an einem Tisch vor der Trainingshalle. Vor wenigen Wochen ist die Saison zu Ende gegangen, und manchmal kann der studierte Finanzdienstleiter den märchenhaften Aufstieg seines Vereins selbst nicht glauben. "Als wir 2012 unseren Verein gegründet haben, war die 2. Liga unser Ziel. Dass wir aber so schnell in die Bundesliga aufgestiegen sind, hätte keiner für möglich gehalten", erzählt Upmann, der bei den Paralympics in London und Rio Fünfter und Neunter wurde.

Inklusion wird beim Ersten Judo-Team Heidelberg/Mannheim schon seit Jahren vorgelebt - und zwar ohne, dass man darüber allzu viele Worte verliert. "Inklusion war bei uns im Training schon immer da", sagt Upmann. "Die Leute mit einer Sehschwäche trainieren hier ganz normal mit allen anderen Athleten - und am Ende kämpft immer der Stärkste. Damit ist der Inklusionsgedanke beantwortet." In diesem System, das seit Jahren zusammengewachsen ist, würde auch niemand auf die Idee kommen, die Aufstellung in Frage zu stellen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist groß. Reicht das aber auch für die Bundesliga?

Natürlich sei es eine enorme Herausforderung, die da warte, weiß Upmann: "Aber natürlich müssen wir unseren Kader vergrößern. Mit rund 40 Leuten wollen wir in die neue Saison gehen." Eines sei aber schon jetzt klar: Namhafte Ausländer oder Kämpfer aus anderen Regionen sollen nach Möglichkeit nicht kommen: "Wir wollen keinen im Team vor den Kopf stoßen, wenn wir Söldner holen. Das würde auch die angenehme familiäre Struktur gefährden, die wir hier haben." Denn ein Großteil der Mannschaft ist bereits seit der Gründung 2012 zusammen. Gemeinsam ist man seitdem durch Dick und Dünn gegangen - und gemeinsam will man nun auch das große Abenteuer Bundesliga angehen. Dass es dabei wohl nicht ganz ohne Neuzugänge aus anderen Regionen geht, ist auch Upmann klar.

Trainiert wird bislang dreimal 90 Minuten pro Woche - einmal in Mannheim, zweimal in Heidelberg. Alle Judoka kommen aus der Region, dieses Motto gehört zur DNA des Vereins. Als aus dem Jukadio Heidelberg und Ersten Mannheimer Judo-Club der Erste Judo-Club Heidelberg/Mannheim wurde, erhielt der Verein auch gleich einen neuen Spitznamen: Die Rhein-Neckar-Fighters. "Ja, so nennt man uns", grinst Upmann. "Wir wollen hier die gesamte Judo-Kompetenz der Region bündeln. Und dabei auch ein Verein der gesamten Region sein."

Dass dabei auch Athleten mit einer Behinderung ganz normal mitkämpfen, ohne dass groß darüber geredet wird, führt Oliver Upmann auch darauf zurück, dass sich die Zeiten allmählich ändern. Das Wort "Inklusion" gefällt ihm nicht besonders. Denn es zeige auch die Rückständigkeit einer Gesellschaft: "Vor zehn Jahren gab es das Wort noch gar nicht. Alleine, dass wir darüber diskutieren, zeigt, dass eine Gesellschaft erst wirklich dann so weit ist, wenn alle gleich behandelt werden und das Thema irgendwann irrelevant ist."

Skandinavier sind schon weiter

Wie sieht seine Definition von Inklusion aus? Jeder müsse in einer beliebigen Gruppe willkommen sein, findet Upmann. Egal, woher er komme und welche Orientierung er habe: "Das ist bei dem einzigen Weißen in einer schwarzen Gruppe oder einem Jugendlichen in einer Gruppe voller Rentner nicht anders. Nur wird bei dem Wort Inklusion in der Gesellschaft bei uns oft so getan, als müsse man immer nur Behinderte in einer Gruppe integrieren." Die Skandinavier seien da schon deutlich weiter. Auch wenn er natürlich auf hohem Niveau meckere, denn Behinderten gehe es in Deutschland bei allem Optimierungsbedarf schon recht gut: "Die Gesellschaft öffnet sich."

Im Team gehen alle selbstironisch mit ihrer Behinderung um, berichtet Upmann. Eine gesunde Prise Ironie war wohl auch bei der Farbe dabei, in der der Judo-Club Heidelberg/Mannheim seine Kampfanzüge orderte: Komplett in Rosa. "Die hatte keiner, das ist unser Alleinstellungsmerkmal", grinst Upmann. Neulich habe sich ein Teil der Mannschaft bei einem Kampf in Usbekistan auch gleich noch rosa Mützen dazu bestellt.

Wohin geht nun die Reise in der Bundesliga? Der Altersschnitt im Team ist jung, bundesligaerfahrene Kämpfer gibt es nicht. Sponsoren für Fahrtkosten, Ausrüstung und Verpflegung würden derzeit gesucht. Trainer Stefan Saueressig ist trotzdem optimistisch. "Für unsere Verhältnisse ist das alles sensationell und außergewöhnlich", freut sich der 52-Jährige über das gesteigerte Medieninteresse. Und grinst: "Das RNF war schon da. Fehlen eigentlich nur noch ARD und ZDF."