Abschlag mit dem Eisen: Lou Tan aus Hongkong ging in der ersten Qualifikationsrunde bei der International Matchplay-Trophy in Sinsheim auf Nummer Sicher. Foto: Frank Föhlinger

Von Eric Schmidt

Sinsheim. Caroline Zolg war bestens informiert. Die Turniersiegerin von 2014 konnte ihren Freund, Lou Tan, auf der Runde durch den Buchenauerhof zwar nicht begleiten, wie gut er spielte, wusste sie dennoch aus erster Hand. Zolg kümmerte sich im Wettspielbüro der International Matchplay-Trophy (IMT) um das Livescoring - gewissenhaft stellte sie die Zwischenresultate, die die Vorcaddies via Smartphone vom Platz meldeten, ins Netz.

Das Erfreuliche für Zolg: Die Ergebnisse Tans konnten sich sehen lassen. Ein Birdie gleich zum Auftakt, dann noch Birdies auf der 5, 9 und 10, 12 sowie insgesamt neun Pars - das war war ein standesgemäßer Auftakt. "Das ist gut. Man muss nicht Erster werden in der Qualifikation", erklärte die 18-Jährige.

Doch, doch - es läuft: Mit einer 73er-Runde auf dem Par-72-Meisterschaftskurs des Golfclubs Sinsheim eröffnete Lou Tan den Wettbewerb und setzte sich im vorderen Mittelfeld der imt fest. Eine ordentliche Runde am zweiten Tag, und der junge Mann aus Hongkong ist für das Sechzehntelfinale am Donnerstagnachmittag qualifiziert. Genau das ist sein Ziel.

Vergangenes Jahr hatte er es nicht geschafft, in die K.o.-Runde der Matchplays einzuziehen, als 43. - mit einer 80er- und 79er-Runde - war er klar am Cut gescheitert; zu Recht, wie Tan zugibt: "Ich habe nicht gut gespielt", sagt der 18-Jährige. "Dieses Jahr bin ich in Form. Mein Plan ist es, erst einmal sicher zu spielen, ohne großes Risiko."

Nur zwei Mal ging der Plan des "Safety first" nicht auf am Mittwochmorgen. An Loch 4, der kniffligen 363-Meter-Bahn, verzog er seinen Abschlag nach links und benötigte drei Schläge, um aufs Grün zu kommen. An Bahn 15, dem 361 Meter langen Par 4, wurde er zum Heckenschützen und schoss seinen Ball in die Hecken.

Tan musste den Ball für unbespielbar erklären und einen Strafschlag in Kauf nehmen - ein weiteres Doppelbogey war die Folge. Ansonsten war er die Zuverlässigkeit in Person, den Driver, die Keule, ließ er oft im Bag stecken.

"Jerry", eine Stofftiermaus, umhüllt diesen Driver. Vor nicht allzulanger Zeit hatte Lou Tan noch einen Tiger als Schlägerhaube - wegen Tiger Woods, seinem großen Vorbild. "Wer Tiger früher spielen gesehen hat, musste einfach zu ihm aufschauen", sagt Tan.

Er und sein Vater haben viel Tiger und viel Golf geschaut im Fernsehen. Im Alter von sechs war er zum Golfen und damit auf den Geschmack gekommen.

Das Problem: So groß Hongkong auch sein mag - reich an Golfplätzen ist es nicht. "Das ist schon limitiert", erklärte der junge Mann. Als Zwölfjährigen zog es ihn deshalb nach Schottland in ein Internat, wo er später auch die Offenburgerin Caroline Zolg kennen lernte. Ein sympathisches Golfpärchen bildete sich.

Drückt Lou Tan die Daumen: Caroline Zolg, imt-Siegerin von 2014. Foto: Siegfried Lörz

Was sie ihm voraus hat: Caroline Zolg hat die imt schon gewonnen, 2014 in Bad Waldsee. Für Lou Tan ein Ansporn, es ihr gleich zu tun. "Ich würde gerne in ihre Fußstapfen treten", sagt er angriffslustig. "Ich will gewinnen."

Warum auch auch nicht. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich sein Handicap von +0,6 auf +2,4 verbessert, es ist der Topwert aller imt-Teilnehmer.

Tan trainiert viel, ist fleißig und ehrgeizig. "Er liest auch viel, um mental besser zu werden. Er ist ruhiger geworden", sagt Carolin Zolg. Sie kennt ihren Freund aus dem Effeff und weiß, wie er tickt. Hin und wieder spielen sie gemeinsam eine Runde, zocken, spornen sich an. Birdies werden bisweilen mit einer Kugel Eis belohnt.

Für die IMT hat sich das Pärchen in Hilsbach eingenistet, einem Airbnb. Trotz Tans früher Startzeit um 7.30 Uhr: Ohne Essen ging es nicht aus dem Haus. Flädlesuppe machten sich die beiden zum Frühstück, wer wie Tan aus Hongkong stammt, mag Suppen. Es war die richtige Stärkung, die er auch heute, in der heißen zweiten Runde, gebrauchen kann.

Und wie gesagt: Man muss nicht Erster werden in der Qualifikation. "Als ich die imt gewann, war ich nach der Qualifikation nur Vierzehnte", sagt Caroline Zolg. "Entscheidend sind die Matchplays. Das ist etwas ganz anderes, da geht es wieder von vorne los."