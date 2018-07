Von Eric Schmidt

Sinsheim. Es geht Schlag auf Schlag bei der International Matchplay-Trophy in Sinsheim: Nach der Qualifikation und dem Sechzehntelfinale stehen am Freitag das Achtel- und Viertelfinale auf dem Programm. Damit alles rund läuft beim großen Golf-Nachwuchsturnier im Buchenauerhof, sind zahlreiche Helfer im Einsatz. Ohne sie geht nichts. Die RNZ stellt ein paar von ihnen vor.

Turnierdirektor: Es ist gar nicht so lange her, da hatte Norbert Zimmermanns mit anderen Schlägern zu tun. Zimmermanns war Referent für Breitensport und Vereinsmanagement im Westfälischen Hockeyverband. Vor drei Jahren wechselte er zum Baden-Württembergischen Golfverband (BWGV), seit 2016 ist er Turnierdirektor der imt. "Die IMT ist ein Ganz-Jahres-Projekt", sagt der 41-Jährige, der selbst richtig gut Golf spielt.

In den Turniertagen kümmert er sich um die Organisation und einen reibungslosen Ablauf, er ist Ansprechpartner für Sponsoren und Medien sowie in der Spielleitung tätig - auch Anregungen und Kritik nimmt er entgegen. "Bei 107 Spielern und 214 Eltern gibt es immer mal etwas, was jemandem nicht gefällt", erklärt Zimmermanns, freut sich aber: "Es gibt auch Lob. Die jungen Spielerinnen und Spieler kommen immer wieder gerne zur imt."

Weist die Spielerinnen und Spieler vor dem ersten Abschlag ein: Starter Alexander Wolff.

Starter: "So die Herren, jetzt schauen wir mal": Im Starterhäuschen vor dem ersten Abschlag greift Alexander Wolff nach den nötigen Unterlagen, dann weist er die nächsten drei imt-Teilnehmer ein. Wolff, Captain beim GC Sinsheim, hat wie Robert van der Voort den Job des Starters übernommen. Er verteilt die Scorekarten an die Spielerinnen und Spieler, überreicht Essensmarken, bittet darum, die Pitchmarken auszubessern und Divots (Grasfetzen) zurückzulegen und die Fahnen der Vorcaddies auf Bahn 5 zu beachten. Zum Abschluss seiner Begrüßung wünscht er allen "ein schönes und erfolgreiches Spiel". Er weiß: So mancher ist nervös vor dem ersten Abschlag. "Es ist nicht leicht für die Spieler, zehn Minuten am Start zu warten, bis es endlich losgeht", so Wolff.

Vorcaddies: Es sieht aus wie ein lauschiges Picknickplätzchen. Im Schatten unter der großen Eiche, etwa 100 Meter vom Abschlag entfernt, sitzt Paula Jacobs auf einem Stuhl. Wie Emily Frey, die sie in der nächsten Schicht gleich ablösen wird, ist Jacobs bei Bahn 5 als Vorcaddie im Einsatz. Vorcaddies sind Ballbeobachter und Ballsucher, Kundschafter und Wegweiser. Sie haben die Aufgabe, mit roten und grünen Fahnen anzuzeigen, ob ein Ball, der soeben abgeschlagen wurde, gut oder im Aus ist, ob er sich finden lässt oder nicht.

Als Vorcaddies an Bahn 5 im Einsatz: Emily Frey (links) und Paula Jacobs.

Die grüne Fahne bedeutet: alles okay. Rot signalisiert: Es könnte eng werden, bitte einen provisorischen Ball spielen. An Loch 5, dem bergauf führenden Dogleg, ist der Vorcaddie deshalb wichtig, weil die Spielbahn vom Abschlag aus nicht einsehbar ist. Auch wenn Jacobs ein paar Mal die rote Fahne zeigt: "Bisher haben wir jeden Ball gefunden", sagt die 67-Jährige.

Sie und die anderen Vorcaddies sind außerdem für das Livescoring zuständig und reichen, falls gewünscht, Getränke aus der Kühlbox an die imt-Teilnehmer. Emily Frey (18) weiß, wie es ist, imt-Teilnehmerin zu sein. Vergangenes Jahr spielte sie selber mit und kämpfte sich durch strömenden Regen. Jetzt scheint an jedem Tag die Sonne, die imt 2018 ist ein heißes Turnier. "Wenn ich vier Tage jünger wäre, hätte ich dieses Mal wieder mitspielen können", erklärt Frey. "So bin ich leider zu alt."

Spielleitung: Jeder Sport hat seine Spielregeln - auch der Golfsport. Für die Einhaltung der Regeln ist die Spielleitung verantwortlich, eine Art Supervisor- und Schiedsrichter-Team. Bei der imt in Sinsheim sind fünf Referees tätig, die im Elektrocart den Platz abfahren und nach dem Rechten schauen. "Groß eingreifen mussten wir noch nicht", sagt Edgar Litz, der zusammen mit Reiner Gero Mader, Walter Greiner, Bob Woodmansee und Norbert Zimmermanns die Spielleitung bildet.

Mader musste am Donnerstag an Bahn eins und prüfen, ob ein abgeschlagner Ball im Aus lag oder nicht ("Er war drin"), Litz wurde am Mittwoch wegen einer Regelfrage ins Turnierbüro gerufen. Eine Spielerin hatte bei den Vorbereitungen zu ihrem Putt versehentlich den Ball berührt. Litz klärte auf: Ja klar, das zählt als Schlag und muss als solcher auch gewertet werden. Zu den weiteren Aufgaben der Spielleitung gehört das Festlegen der Fahnenpositionen, die sich von Tag zu Tag ändern. "Das legen wir jeweils am Vorabend fest", so Litz.

Macht die Abrechnung in der Scoring Area: Andrea Nagel. Fotos: Siegfried Lörz

Scoring Area: 5er, 4er, manchmal auch 3er, 2er oder 7er: Andrea Nagel ist die Frau, die abrechnet bei der imt. Nach jeder Runde trägt sie der Ergebnisse der Spielerinnen und Spieler in den Computer ein. "Da muss alles genau sein", sagt Nagel. Die Sportkoordinatorin des BWGV ist genau und die Zuverlässigkeit in Person. Was sie freut beim Lesen der Scorekarten, sind die guten Ergebnisse. Wolfgang Glawe stellte am Mittwoch mit einer 64er-Runde den Platzrekord ein, Hendrik Langenstein spielte an Bahn 10 ein Eagle. Mit dem zweiten Schlag hatte der Lokalmatador des GC Sinsheim beim 268 Meter langen Par 4 eingelocht.