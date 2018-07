Von Eric Schmidt

Sinsheim. Den Ball oben auf dem 15. Grün mag er nicht mehr putten. Ben Marckmann, sein Gegenspieler, hat soeben mit dem vierten Schlag eingelocht, selbst wenn Maximilian Reiß jetzt ebenfalls zum Par trifft, hat er keine Chance - das Finale der International Matchplay-Trophy (IMT) ist entschieden. Reiß nimmt seinen Ball und gratuliert Marckmann per Handschlag, wenig später wird der neue imt-Sieger von seinem Vater umarmt. "Super", sagt Carsten Marckmann. "Weltklasse."

Nein, der Buchenauerhof ist keine Maximilianshöhe mehr. Ein Jahr nach dem Triumph von Maximilian Mayridl verpasst mit Maximilian Reiß vom GC Mannheim-Viernheim der nächste "Maxi" den Gipfelsturm. Schuld daran ist Ben Marckmann, der kecke Golfer vom GC Bergisch Land.

Erstmals bei der imt dabei, schnappt er sich gleich den Titel - was er selbst kaum fassen kann. "Ich bin schon Zweiter und Dritter geworden. Aber das hier ist mein erster Sieg bei einem größeren Turnier", strahlt der 16-Jährige aus Wuppertal.

Das war's bei der IMT War's das? Das war's. Nach dem vierten Gastspiel im Buchenauerhof zieht die International Matchplay-Trophy weiter. Ab 2019 wird die imt für drei Jahre beim GC Heddesheim ausgetragen. Ob mit dem Abschied Wehmut aufkommt? "Immer noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja", antwortete Präsidentin Claudia Zwilling-Pinna, die Präsidentin des GC Sinsheim, bei der Siegerehrung auf die Frage von Moderator Uwe Bornemeier und ergänzte: "Wir werden natürlich beobachten, wie es mit der imt weitergeht. Heddesheim ist ja nicht so weit weg. Und vielleicht kommt ja der eine oder andere zu uns, um eine Privatrunde zu spielen." Für die Ausrichtung, die Organisation und die Bereitstellung des Platzes erhielt der GC sehr viel Lob. Ein Extralob gab es für das Greenkeeper-Team um Edmund Sprenger. Trotz der seit Wochen andauernden Hitze waren Greens und Fairways in tadellosem Zustand. esc

Dabei ist es ihm zum imt-Auftakt alles andere als gut ergangen - Marckmann steht kurz vor dem Aus. Als er am Mittwochmorgen aufsteht, fühlt er sich elend. Es ist ihm übel und schwindelig, er klagt über Kopf- und Magenschmerzen. Papa Carsten Marckmann erschrickt, als er seinen Jungen sieht. Sein Sohn ist kreidebleich und weiß wie ein Golfball vor dem ersten Abschlag.

"Ich habe zu ihm gesagt: Wir müssen hier nicht spielen. Wir können auch wieder heimfahren." Doch Ben Marckmann will nicht nach Hause und rafft sich auf. Einer 70 in der ersten lässt er eine 72 in der zweiten Qualifikationsrunde folgen, als Viertbester zieht er in die Matchplays ein - und nimmt alle Hürden. Es geht ihm wieder bestens, das ist deutlich zu sehen.

Auch im Finale gegen Maximilian Reiß zeigt er, was er kann. Die Drives sind lang, die Putts präzise. Mit zwei Birdies auf den ersten drei Loch verschafft er sich eine Führung, die er bis zum Ende nicht mehr hergibt. Mal liegt Ben Marckmann 1, mal 2 und sogar 3 auf. Selbst als Reiß mit Birdies kontert und bei Bahn 11 bis auf einen Punkt herankommt, bleibt Marckmann cool.

"Er hat kaum einen Fehler gemacht. Und wenn er einen Fehler gemacht hat, hat er ihn sofort wieder ausgeglichen", sagt Maximilian Reiß. "Ich dagegen habe mich immer wieder selber in Schwierigkeiten gebracht."

Klar, Golf kann auch ein Glücksspiel sein, Ben Marckmann hat ein bisschen Glück. Sein verpatzter zweiter Schlag an Bahn 15 trifft das Elektrocart des imt-Kamerateams am Hinterrad - der abgefälschte Ball landet dadurch nicht im hohen Gras unter den Bäumen, sondern nur im Semirough.

Marckmann grinst: "Ich war entspannt. Ich bin es locker angegangen. Ich wollte es nur genießen", sagt der Kaderspieler aus Nordrhein-Westfalen und bedankt sich bei Vater Carsten - "meinem Glücksbringer".

Dass es so gut läuft in diesem Jahr, hat er auch dem intensiven Training zu verdanken. Er, der bis vor kurzem ein richtig guter Hockeyspieler war, hat viel gearbeitet - mit Alexandra Bönnen, seiner Trainerin, und mit Katrin Meiß, seiner Mentaltrainerin.

Gute 15 Löcher sind ihm oft gelungen, gute 18 fast nie. Das hat sich geändert. Ben Marckmann ist stabil geworden, er spielt mit Köpfchen. "Golf hat viel mit dem Kopf zu tun", weiß Marckmann. "Ich habe es gelernt, es durchzuziehen." Bei der imt sogar über vier Tage und über 100 Löcher.

Endstand Jungen: 1. Ben Marckmann (GC Bergisch Land), 2. Maximilian Reiß (GC Mannheim-Viernheim), 3. Mark Kuhrs (GC St. Leon-Rot), 4. Tim Erhardt (Stuttgarter GC Solitude), 5. Nicolas Eberhard (GC Main-Taunus), 6. Lou Tan (Hongkong), 7. Paul Umrich (GC St. Leon-Rot), 8. Simon Haas (GC Hetzenhof)