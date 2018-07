Von Eric Schmidt

Sinsheim. Am Schluss ist Olivia Bergner doch noch die Gejagte. Sie, die so stark gespielt und die International Matchplay-Trophy (IMT) so klar beherrscht hat, wird plötzlich verfolgt. Bérénice Bronner und Caroline Zolg, die imt-Siegerinnen von 2017 und 2014, rennen ihr hinterher, um sie einer Sprudelwasser-Dusche zu unterziehen.

Die 16-Jährige, sie flieht, mit Ball und Putter in der Hand läuft sie von Grün 17 ins hohe Gras, und während Zolg stürzt, kommt Bronner bedrohlich nahe. Viel passiert nicht. "Ich hab‘ nur ein bisschen was abbekommen", sagt Bergner und zeigt auf ihren rechten Arm.

Nass machen - das lässt sich die Nachwuchsgolferin des GC St. Leon-Rot nicht. Nicht heute, nicht bei diesem Turnier. Dank einer eindrucksvollen Vorstellung von Anfang bis Ende triumphiert Olivia Bergner bei der imt in Sinsheim. Sie ist die neue Nummer eins, die First Lady 2018. Stolz nimmt sie nach dem Finalerfolg am Samstagnachmittag gegen ihre Clubkameradin Paula Schulz-Hanßen die Siegestrophäe in Empfang und lächelt.

Der Erfolg tut ihr gut. Bisher war sie nicht richtig in Schwung gekommen in dieser Saison, bei den German Boys and Girls und bei den Internationalen Amateurmeisterschaften war sie jeweils am Cut gescheitert.

Sie wird von den ehemaligen IMT-Siegerinnen Caroline Zolg und Bérénice Bronner gejagt. Foto: Lorz

Was besser lief als zuletzt? "Ich war nicht so aufgeregt. Ich habe nicht daran gedacht, was kommen könnte und welches Ergebnis ich spielen muss. Ich habe mich immer nur mit dem beschäftigt, was im Jetzt und Hier passiert", erklärt Bergner. Ihre Cool- und Cleverness beeindruckt auch die Experten.

"Sie hat es verdient. Sie war die Konzentrierteste, die Konstanteste, die Fokussierteste. Sie hat sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lassen, sie hat es hier vom ersten Tag an durchgezogen", sagt imt-Innovator Manfred Kohlhammer und lobt: "Sie hat unglaublich geputtet."

Nicht nur in den beiden Qualifikationsrunden, die sie zusammen mit Katharina Anglett (Stuttgarter GC Solitude) als Erste beendet, sondern auch im Finale gegen Paula Schulz-Hanßen zeigt Bergner ihre Fertigkeiten im kurzen Spiel. An Bahn 5, dem kniffligen Par 5, locht sie aus zehn Metern bergauf zum Birdie ein, an Bahn 6 lässt mit einem Putt aus fünf Metern das nächste Birdie folgen.

Finalgegnerin Paula Schulz-Hanßen hat Pech und muss in den Bunker. Foto: Lorz

Paula Schulz-Hanßen kommt weniger gut aus den Startlöchern. Ihren Abschlag an Bahn 1 spielt sie links in die Weinreben ins Aus, an Bahn 4 schiebt sie einen Putt aus knapp einem Meter vorbei. Auch mit ihren Annäherungen hadert sie zunächst. "Ich war aufgeregt am Anfang", gibt Schulz-Hanßen zu.

"Ich stand neben mir." Bergner liegt schnell 2 und 3 auf, zwischenzeitlich geht sie sogar mit vier Punkten in Führung. Doch Paula Schulz-Hanßen gibt nicht auf, schlägt ihre Drives lang und weit und beweist großes Kämpferherz - nach Bahn 16 liegt sie nur noch zwei Punkte zurück. Zur Wende aber reicht es nicht. "Olivia hat einfach gut gespielt", sagt die 15-Jährige.

Nein, Olivia Bergner macht kaum Fehler bei der Matchplay-Trophy 2018. Dass sie viel Kraft spart im Turnier, ist ein weiteres Plus. Ihre K.o.-Spiele in den Matchplays beendet sie im Eilverfahren; zwei Mal ist sie bereits nach zwölf Loch fertig, während sich die Konkurrenz bei brütender Hitze über die volle Distanz quält. "Dadurch habe ich sicherlich Energie gespart", sagt Bergner.

Für die junge Frau aus Ketsch ist der imt-Triumph der bisher größte Erfolg ihrer Karriere. Die imt zu gewinnen, das hat nicht einmal ihre große Schwester, Nationalspielerin Ava Bergner, geschafft - Ava Bergner ist 2014 Dritte geworden bei der International Matchplay-Trophy. Ihr Rat ist von unschätzbarem Wert.

Von Turnierdirektor Norbert Zimmermanns erhielt Olivia Bergner den Pokal. Foto: Lorz

Wie man den Platz des GC Sinsheim am besten spielt? Vor drei Wochen drehte Ava Bergner mit Olivia Bergner eine Proberunde im Buchenauerhof und gab Tipps. "Sie hat gesagt, ich soll ruhig bleiben, auch wenn ich mal ein Bogey spiele", erzählt die imt-Siegerin. "Der Platz ist so schwer, dass auch andere Bogeys spielen werden." Die richtige Strategie.

Ava Bergner kann nicht dabei sein, als Olivia Bergner bei der imt in Sinsheim abschlägt. Dafür gehen Mama Brigitte und Papa Dirk mit auf Tour. Sie tun es gerne, die Bergners sind eine wahre Golffamilie. Sowohl die Eltern als auch die drei Töchter spielen Golf - "ich bin die Schlechteste", sagt Brigitte Bergner. Die Mama pflegt offensichtlich noch eine andere Leidenschaft: Hollywood, die hohe Schauspielkunst. Alle Kinder tragen Schauspielerinnen-Namen. Ava Bergner ist nach Ava Gardner benannt, Uma Bergner nach Uma Thurman und Olivia Bergner nach Olivia de Havilland aus "Vom Winde verweht".

Mit anderen Worten: Es ist großes Kino, wenn die Bergners golfen. Großes Kino nicht nur an Grün 17.

Endstand Mädchen: 1. Olivia Bergner (GC St. Leon-Rot), 2. Paula Schulz-Hanßen (GC St. Leon-Rot), 3. Lene Sperling (GC St. Leon-Rot), 4. Carlotte Back (GC St. Leon-Rot), Katharina Anglett (Stuttgarter GC Solitude), 6. Carolin Gress (GC St. Leon-Rot), 7. Chiara Jettr (GC St. Leon-Rot), 8. Leonie Riethmüller (GC Hannover)